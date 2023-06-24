АВФАРМ предупредил о возможности лишиться 94% импортных ветеринарных препаратов

Осенью Россия может лишиться большинства импортных ветеринарных препаратов из-за ужесточения правил GMP, считает глава АВФАРМ. Ранее «ФВ» писал о многочисленных обращениях отрасли о возможном дефиците. В Россельхознадзоре к заявлениям отрасли относятся скептически.

Россия лишится 94% зарубежных ветпрепаратов, заявил RTVI исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических компаний (АВФАРМ) Семен Жаворонков. По его словам, из 1000 зарубежных ветпрепаратов, которые обращаются на отечественном рынке, останется лишь около 60 наименований. Причиной послужило ужесточение правил GMP.

С 1 сентября 2023 года в России может вступить в силу новый порядок ввода ветеринарных препаратов в гражданский оборот. Обновленные правила разработаны Россельхознадзором.

Проект ужесточает контроль за препаратами отечественного и зарубежного производства — в большей степени это коснется импортных лекарств. Для поставок в Россию зарубежным производителям необходимо будет получить заключение о соответствии производства требованиям GMP (надлежащая производственная практика). Иностранные компании также обяжут предоставлять протоколы испытаний на лекарства и проводить аттестацию владельца регистрационного удостоверения.

Как объяснил Жаворонков RTVI, поставлять препараты на территорию России после ввода новых правил смогут примерно 3—4% зарубежных производителей. Сертификация обходится бизнесу примерно в 5 млн руб., отметил эксперт. Сложность также заключается в том, что нередко ее не дают сразу — компаниям приходится осуществлять множественные попытки (каждая оплачивается отдельно), прежде чем получить сертификацию. Рассмотрение занимает от 200 дней.

О переносе ввода новых правил отрасль просила еще в начале года. Уже тогда в АВФАРМ заявляли о возможном риске дефицита препаратов. Ассоциация также разрабатывала собственные меры по нивелированию рисков — отрасль предлагала ввести понятие «дефектура» и создать в сфере ветеринарии собственный аналог Перечня ЖНВЛП.

Ответственные службы к заявлениям отрасли относятся скептически. К примеру, Россельхознадзор указывает, что у компаний было более шести лет на прохождение процедуры. Более того, в службе считают, что компании намеренно перестали ввозить в страну часть препаратов. «Отсутствие отдельных позиций импортных препаратов на российском рынке связано с тем, что иностранные организации самостоятельно (по собственной инициативе) перестали ввозить их в Россию и спекулируют на этой теме для того, чтобы скорректировать российское законодательство в соответствии со своими интересами», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

Фото: tonodiaz/ru.freepik.com

Руслан Мавлиханов

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