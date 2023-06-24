В Калининграде разработают отечественный аналог препарата «Спинраза»

В Балтийском федеральном университете им. Канта открыли лабораторию по разработке лекарств для лечения редких заболеваний. Речь, в частности, идет об отечественном аналоге препарата «Спинраза» для лечения СМА.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и губернатор Калининградской области Антон Алиханов приняли участие в открытии в Балтийском федеральном университете им. Канта лаборатории «Биофарма». На ее базе планируют разработать отечественный аналог препарата «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), а также оригинальные и импортозамещающие ингредиенты для косметической отрасли. Кроме того, отдельное внимание в лаборатории будет уделено трансферу технологий в производство вместе с индустриальными партнерами, сообщили в пресс-службе правительства.

Лабораторию открыли по программе «Приоритет-2030», в рамках которой БФУ им. Канта получил финансирование порядка 1 млрд руб. Инжиниринговый центр «Биофарма» стал пятой лабораторией вуза, открытой по этой программе.

«Большая работа по поддержке пациентов с данными заболеваниями проводится фондом «Круг добра». Напомню, на эти цели по распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина в 2022 году выделено более 70 млрд руб. Мы надеемся, что лекарства, разработанные калининградскими учеными, помогут спасти жизни людей», — добавил Чернышенко.

Также в ходе визита вице-премьер оценил ход строительства в рамках национального проекта «Наука и университеты» кампуса «Кантиана». Его главная особенность — высокая концентрация научных лабораторий, а также создание бизнес-инкубатора и образовательно-философского парка. Проект оценивается в более 17,5 млрд руб. и должен быть готов в 2025 году. В кампусе университета будут сосредоточены три крупных кластерных блока: Биомед, Институт высоких технологий и Высшая школа философии и социальных наук.

В России зарегистрированы три препарата от СМА: «Золгенсма» от «Новартис Фарма АГ», «Спинраза» компании «Биоген» и «Эврисди» от «Ф. Хоффманн-Ля Рош». Препараты закупает Центр лекобеспечения Минздрава для фонда «Круг добра».

Ранее сообщалось, что «Р-Фарм» и Казанский федеральный университет также собираются заняться разработкой препарата для лечения СМА. Свой препарат от СМА разрабатывает ФМБА. BIOCAD начала испытания лекарства ANB-4 от СМА. В рамках испытаний дети стали получать препарат в конце апреля этого года.

Фото: government.ru

Артем Косенок

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