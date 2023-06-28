FDA одобрило первый препарат для лечения очаговой алопеции у подростков

FDA одобрило пероральный препарат Litfulo компании Pfizer для предотвращения выпадения волос, вызванного аутоиммунным заболеванием. Лекарство будет доступно для пациентов в возрасте от 12 лет и старше, страдающих тяжелой формой alopecia areata – заболевания, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы и вызывает выпадение волос, часто очаговое, сообщается на сайте компании.

Согласно исследованиям Pfizer, проведенным на средней и поздней стадии, в большинстве случаев (80% и более) лечение Litfulo показало покрытие пораженных участков волосами после шести месяцев применения препарата по сравнению с плацебо.

В 2022 году компания Eli Lilly получила одобрение FDA на свой препарат Olumiant, ставший первым средством для лечения очаговой алопеции, однако его применение у подростков пока не допускается. Одобрение Litfulo решает этот вопрос. «Аlopecia areata поражает людей всех возрастов, нередко – более молодое население, поэтому появление одобренного препарата для подростков – это значительный шаг вперед», – приводятся в сообщении слова доцента клинической дерматологии в Йельской школе медицины Бретта Кинга.

Препараты Litfulo от Pfizer и Olumiant от Eli Lilly – это системные методы лечения облысения, которые направлены на причину заболевания и влияют на работу всего организма, включая иммунную систему. Другие способы борьбы с алопецией, включающие пероральные стероиды и препараты местного действия, направлены только на определенные пораженные части тела.

Заболевание выявлено у 300 тысяч человек в США. Согласно сайту компании Eli Lilly, цена препарата Olumiant составляет $2622 за 30-дневный запас таблеток по 2 мг или $5244 за таблетки по 4 мг на тот же период.

gxpnews