Голикова: «Дефицита ЛП в аптеках и медицинских организациях нет»

Дефицит лекарственных препаратов в России отсутствует. Запасов лекарств из перечня жизненно важных и необходимых хватит на 10-12 месяцев, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Дефицита лекарственных препаратов в аптеках и медицинских организациях нет. Из всех препаратов, которые относятся к перечню жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов, по большинству [есть] запас на 10-12 месяцев», – сказала она на совещании премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Голикова также добавила, что пенсии, пособия, социальные выплаты начислялись и начисляются в полном объеме. «В связи с выходными днями территориальные подразделения Роспотребнадзора, территориальные подразделения Фонда обязательного медицинского страхования, Социального фонда работают в штатном режиме. Происшествий не было», – отметила она.

Ранее Татьяна Голикова заявила, что 62% всех потребляемых в России лекарств производят на территории страны.

gxpnews