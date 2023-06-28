Минпромторг предложил запретить закупку импортных аппаратов ИВЛ

Минпромторг подготовил законопроект, где предлагает запретить закупку импортных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд государственных заказчиков.

В ведомстве считают, что ключевые отечественные производители аппаратов ИВЛ – АО «КРЭТ», госкорпорация «Ростех» и «Тритон-ЭлектроникС» – способны удовлетворить потребность российской системы здравоохранения в аппаратах ИВЛ. Суммарные производственные мощности предприятий оцениваются в 36 тысяч аппаратов в год при среднегодовой потребности на уровне 2700 единиц.

В настоящее время аппараты ИВЛ числятся в списке медизделий, на закупку которых распространяется правило «второй лишний». В случае принятия законопроекта Минпромторга такую продукцию исключат из этого списка и внесут в Постановление Правительства РФ № 616 от 30 апреля 2020 года «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств», что означает полный запрет закупки импортной дыхательной медтехники.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве на 42% вырос объем производства медицинских инструментов и оборудования. Это в том числе приборы для остановки кровотечений, сердечно-легочной реанимации, наборы первой помощи, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, специализированная мебель.

gxpnews