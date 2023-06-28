Штаты США присоединяются к блокировке сделки Amgen и Horizon на $27,8 млрд

Штаты США Калифорния, Нью-Йорк, Иллинойс, Миннесота, Вашингтон и Висконсин присоединились к иску Федеральной торговой комиссии (ФТК) с требованием остановить сделку Amgen по покупке Horizon Therapeutics за $27,8 млрд, передает Reuters.

Генеральный прокурор Вашингтона Боб Фергюсон заявил, что слияние двух компаний позволит Amgen «доминировать» на рынке рецептурных лекарств и что подобные сделки являются «монополией, вредящей потребителям». В свою очередь, генпрокурор Калифорнии Роб Бонта считает «предлагаемое Amgen приобретение Horizon опасным для будущего медицины, для инноваций и исследований, а главное – для больных людей, нуждающихся в часто спасающих жизнь лекарствах».

Компания Amgen объявила о планах по покупке Horizon в декабре 2022 года, заявив, что слияние обеспечит ей определенную защиту от положений закона о снижении инфляции, касающихся ценообразования на лекарства, которые направлены на препараты, наиболее широко используемые в рамках Medicare. В мае 2023 года ФТК заблокировала сделку, выявив «монопольное положение» Amgen в отношении конкретных лекарств, используемых для лечения заболеваний щитовидной железы и хронической подагры (Tepezza и Krystexxa, относятся к категории орфанных).

Учитывая широкое распространение уже одобренных и реализующихся препаратов Amgen и потенциальную ценность скидок, которые она может предложить, мелким производителям может быть «трудно, если не невозможно» конкурировать с Tepezza и Krystexxa, утверждает ФТК. «ФТК без колебаний будет оспаривать слияния, которые позволяют фармацевтическим конгломератам укреплять свои монополии за счет потребителей и честной конкуренции», – говорила тогда директор Бюро по конкуренции ФТК Холли Ведова.

К слову, последней крупной сделкой в фармацевтической отрасли, одобренной ФТК, было приобретение компанией AstraZenecа компании Alexion Pharma за $39 млрд в апреле 2021 года. Нынешняя блокировка сделки Amgen и Horizon, по мнению американских аналитиков, знаменует собой изменения для агентства, которое ранее хоть и отмечало дублирование препаратов в подобных сделках, но одобряло их, требуя лишь, например, отказа от одного из препаратов.

Тем не менее Amgen надеется провести сделку о покупке Horizon до конца 2023 года, хотя до 15 сентября 2023 года совершать какие-либо действия, касающиеся данной инициативы, запрещено. В Amgen разочарованы решением ФТК – компания утверждает, что мнение антимонопольного органа об объединении портфелей лекарств является «полностью спекулятивным и не отражает реальной конкурентной динамики, связанной с обеспечением пациентов лекарствами от редких заболеваний».

gxpnews