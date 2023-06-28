Московский производитель ветпрепаратов получил доступ на рынок Турции

Производственная площадка московской компании «Ветбиохим» (резидент ОЭЗ «Технополис „Москва”») по выпуску ветеринарных препаратов получила аттестацию по стандарту GMP Турецкой Республики. Международный сертификат гарантирует качество продукта и его соответствие мировым требованиям, сообщается на сайте правительства столицы.
Сертификат GMP, выданный Турецкой Республикой, позволяет российскому экспортеру поставлять свою фармпродукцию не только на турецкий, но и на международный рынок.
«Ветбиохим» построил завод на территории ОЭЗ в 2022 году, в проект было вложено 1,6 млрд рублей. Здесь налажен выпуск 36 вакцин для сельскохозяйственных и домашних животных, четырех сывороточных и иммуноглобулиновых препаратов, а также 56 видов тест-систем для диагностики заболеваний.
«Только в 2022 году производитель зарегистрировал и наладил выпуск четырех новых вакцин, готовятся к регистрации еще три. Для получения конкурентного преимущества на зарубежном рынке компания прошла аттестацию по стандартам GMP Турции. Предприятие планирует поставлять на экспорт до 10 млн доз вакцинных препаратов в год», – говорится в материале.