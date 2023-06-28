ВСП: при подборе препарата 62% аптекарей предлагают покупателям БАДы

ВСП проводил исследование с 31 марта по 15 апреля 2023 года в 270 аптеках 15 регионов России. «Тайные покупатели» посетили 18 аптек из четырех федеральных сетей – «Апрель», «Планета здоровья», «Доктор Столетов»/«Озерки», «Ригла»/«Будь здоров» – в каждом городе. Кроме того, в выборку включили аптеки, которые не относятся к этим сетям, – от двух до пяти в каждом городе.

Выяснилось, что 69,7% фармацевтов не интересуются предпочтениями клиентов. Так, чаще всего фармацевты рекомендовали, без уточнения особенностей состояния пациента, препараты от диареи – в 31,1% аптек, куда обращались «тайные покупатели». Значительно реже ситуация встречалась при жалобах на кашель – только в 7,3% случаев.

По данным ВСП, если работник аптечного пункта не интересовался состоянием здоровья пациента, то только 34,4% рекомендуемых лекарств соответствовали заболеванию. Даже при наличии нужного лекарства почти в половине случаев (47%) фармацевты, по своей инициативе, предлагали другой вариант. Только в 23,3% случаев средство являлось аналогом запрошенного препарата по действующему веществу и дозировке. В 62% случаев аптекари рекомендовали БАДы, но в 15% случаев такая продукция не была включена в перечень необходимых препаратов при указанном состоянии.

Как уточнили в ВСП, около 30% пациентов вместо посещения врача идут сразу в аптеку, а 61% при выборе препарата руководствуются именно советом провизора.

Сопредседатель ВСП Ян Власов считает, что правительству необходимо повлиять на работу аптечных сетей – ограничить маркетинговые бонусы, которые являются большой частью доходов аптек, и ввести контроль за наценкой на льготные и бюджетные лекарства, а также ввести единую систему регулирования работы аптечных пунктов.

«Отдельного внимания требует регулирование обращения БАДов. Назрела также необходимость создания федерального органа по управлению за аптечными сетями. Все эти предложения поступят для рассмотрения в Госдуму от фракции «Единая Россия», – указал Власов.

В России добровольная маркировка БАДов стартовала 1 мая 2021 года. Под нее попала 21 категория продукции – природные и синтезированные витамины и их производные, провитамины, смеси витаминов и минеральных веществ и другие БАДы. Как сообщал Минпромторг, на август 2022 года в эксперименте приняли участие 1,6 тысячи компаний, занимающихся оборотом БАДов.

«Из них более тысячи – представители оптового и розничного звена, 153 – производители, 149 – импортеры, в том числе «Эвалар», Amway, «Гербалайф», Solgar, «Фармстандарт», Stada, Queisser Pharma и другие», – отмечал заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

В июне 2023 года правительство утвердило обязательную маркировку БАДов. Она начнется с 1 сентября 2023 года.