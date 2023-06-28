«Фармстандарт-Медтехника» добилась отмены офсета для столичной службы крови на 5,3 млрд рублей

Конкурс был отменен по указанию Депздрава приказом главврача Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольги Майоровой №69 от 22 июня 2023 года (имеется в распоряжении Vademecum). Организация выступала техническим заказчиком офсетного контракта. До этого ДЗМ обновил техническое задание конкурса, оставив в нем только одно наименование медизделий – колокол для получения плазмы. Всего победитель должен был поставить 259,2 тысячи единиц изделий. Начальная максимальная цена контракта была снижена с 5,3 млрд до 367 млн рублей.

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на офсетный контракт для нужд городской службы крови в марте 2023 года.

Условия конкурса предполагали локализацию 14 видов медизделий – колоколов для получения плазмы, линейки контейнеров для тромбоцитов, эритроцитов, сбора плазмы, магистралей, одноразовых мешков для забора, хранения и транспортировки крови, а также растворов антикоагулянтов.

Объем поставок оценивался в 130–300 тысяч единиц в случае полимерных медизделий, 1,8–3 тысячи для консервантов и 240–259 тысяч для растворов с цитратом натрия.

Всего столичные власти планировали приобрести 1,142 млн изделий для службы крови в срок до 2032 года. Получателем изделий выступал Центр крови им. О.К. Гаврилова Депздрава Москвы. Взаимен потенциальный победитель обязался вложить не менее 500 млн рублей в локализацию изделий в Москве. Начальная максимальная стоимость контракта была установлена на уровне 5,277 млрд рублей.

Однако в начале апреля 2023 года компания «Фармстандарт-Медтехника» подала жалобу в ФАС. Компанию не устроил факт объединения 14 различных видов медизделий в один лот, по мнению авторы жалобы, с середины 2021 года такие действия были ограничены постановлением Правительства РФ №620 под предлогом поощрения конкуренции. Исключение составляли закупки по контрактам жизненного цикла, а также приобретение медоборудования с расходными материалами, предусмотренными производителем. С марта по сентябрь 2022 года на применение этой нормы действовал временный правительственный мораторий, однако осенью он продлен не был.

Регулятор посчитал жалобу «Фармстандарт-Медтехники» обоснованной в части неправомерного объединения разных видов медизделий в один лот, регламентированных постановлением №620.

Помимо этого, ведомство обнаружило нарушения при формировании технического задания параметров правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов, утвержденных правительственным постановлением №797, а также указаний в техническом задании на конкретные товарные наименования медизделий HS, Lathan, ВМВ американской Haemonetics. В итоге в ФАС выдали предписание об устранении нарушений, допущенных при составлении условий конкурса, а также передали материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Примечательно, что в середине января 2023 года ФАС приостановила процедуру определения победителя другого офсетного контракта – на производство подгузников и пеленок на 11,8 млрд рублей, которую объявили столичные власти, из-за жалобы московского поставщика профильных изделий ООО «Калинка». Заявитель также указывал на неправомерное объединение двух разных видов медизделий в один конкурс, апеллируя к нормам постановления №620.

Зимой 2022 года регулятор отклонил жалобу, приведя оригинальный довод о том, что поскольку офсетный контракт предполагает производство еще не зарегистрированных изделий, у которых нет действующего досье Росздравнадзора, то условия постановления №620 к данному конкретному конкурсу неприменимы.

Спустя два месяца Минпромторг России предложил внести поправки в постановление №620 и разрешить объединение различных видов медицинских изделий при конкурсах на заключение офсетных контрактов. Поправки обосновывались тем, что разыгранный еще до вступления в силу ПП №620 «офсет» предполагает локализацию широкой линейки из 44 медизделий, а в новых условиях проведение конкурсов по каждому из этих видов изделий в отдельности было бы экономически нецелесообразно. Изменения предложены мэром Москвы Сергеем Собяниным, следовало из пояснительной записки к проекту поправок. По состоянию на 27 июня 2023 года поправки так и не были утверждены.

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