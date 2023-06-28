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«Фармстандарт-Медтехника» добилась отмены офсета для столичной службы крови на 5,3 млрд рублей

Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) отменил офсет на поставку медизделий для городской службы крови на общую сумму 5,277 млрд рублей. Конкурс объявили в марте 2023 года, однако его условия в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обжаловала «Фармстандарт-Медтехника». В ФАС согласились с доводами компании о том, что, согласно протекционистскому постановлению Правительства РФ №620, объединение разных видов медизделий в один лот запрещено, и выдали предписание об устранении нарушений. Столкнувшись с коллизией, мэр Москвы Сергей Собянин просил Минпромторг внести поправки в перечень, выведя офсеты за скобки нормы. Министерство оперативно разработало поправки, однако до конца июня 2023 года они так и не были утверждены. В итоге, чтобы исполнить предписание ФАС, ДЗМ сначала исключил из офсета 13 из 14 видов медизделий, снизив цену контракта до 367 млн рублей, и продлил прием заявок, а затем и вовсе отменил конкурс.

Конкурс был отменен по указанию Депздрава приказом главврача Центра крови им. О.К. Гаврилова Ольги Майоровой №69 от 22 июня 2023 года (имеется в распоряжении Vademecum). Организация выступала техническим заказчиком офсетного контракта. До этого ДЗМ обновил техническое задание конкурса, оставив в нем только одно наименование медизделий – колокол для получения плазмы. Всего победитель должен был поставить 259,2 тысячи единиц изделий. Начальная максимальная цена контракта была снижена с 5,3 млрд до 367 млн рублей.

Департамент Москвы по конкурентной политике объявил тендер на офсетный контракт для нужд городской службы крови в марте 2023 года.

Условия конкурса предполагали локализацию 14 видов медизделий – колоколов для получения плазмы, линейки контейнеров для тромбоцитов, эритроцитов, сбора плазмы, магистралей, одноразовых мешков для забора, хранения и транспортировки крови, а также растворов антикоагулянтов.

Объем поставок оценивался в 130–300 тысяч единиц в случае полимерных медизделий, 1,8–3 тысячи для консервантов и 240–259 тысяч для растворов с цитратом натрия.

Всего столичные власти планировали приобрести 1,142 млн изделий для службы крови в срок до 2032 года. Получателем изделий выступал Центр крови им. О.К. Гаврилова Депздрава Москвы. Взаимен потенциальный победитель обязался вложить не менее 500 млн рублей в локализацию изделий в Москве. Начальная максимальная стоимость контракта была установлена на уровне 5,277 млрд рублей.

Однако в начале апреля 2023 года компания «Фармстандарт-Медтехника» подала жалобу в ФАС. Компанию не устроил факт объединения 14 различных видов медизделий в один лот, по мнению авторы жалобы, с середины 2021 года такие действия были ограничены постановлением Правительства РФ №620 под предлогом поощрения конкуренции. Исключение составляли закупки по контрактам жизненного цикла, а также приобретение медоборудования с расходными материалами, предусмотренными производителем. С марта по сентябрь 2022 года на применение этой нормы действовал временный правительственный мораторий, однако осенью он продлен не был.

Регулятор посчитал жалобу «Фармстандарт-Медтехники» обоснованной в части неправомерного объединения разных видов медизделий в один лот, регламентированных постановлением №620.

Помимо этого, ведомство обнаружило нарушения при формировании технического задания параметров правил заготовки, хранения, транспортировки и клинического использования донорской крови и ее компонентов, утвержденных правительственным постановлением №797, а также указаний в техническом задании на конкретные товарные наименования медизделий HS, Lathan, ВМВ американской Haemonetics. В итоге в ФАС выдали предписание об устранении нарушений, допущенных при составлении условий конкурса, а также передали материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Примечательно, что в середине января 2023 года ФАС приостановила процедуру определения победителя другого офсетного контракта – на производство подгузников и пеленок на 11,8 млрд рублей, которую объявили столичные власти, из-за жалобы московского поставщика профильных изделий ООО «Калинка». Заявитель также указывал на неправомерное объединение двух разных видов медизделий в один конкурс, апеллируя к нормам постановления №620.

Зимой 2022 года регулятор отклонил жалобу, приведя оригинальный довод о том, что поскольку офсетный контракт предполагает производство еще не зарегистрированных изделий, у которых нет действующего досье Росздравнадзора, то условия постановления №620 к данному конкретному конкурсу неприменимы.

Спустя два месяца Минпромторг России предложил внести поправки в постановление №620 и разрешить объединение различных видов медицинских изделий при конкурсах на заключение офсетных контрактов. Поправки обосновывались тем, что разыгранный еще до вступления в силу ПП №620 «офсет» предполагает локализацию широкой линейки из 44 медизделий, а в новых условиях проведение конкурсов по каждому из этих видов изделий в отдельности было бы экономически нецелесообразно. Изменения предложены мэром Москвы Сергеем Собяниным, следовало из пояснительной записки к проекту поправок. По состоянию на 27 июня 2023 года поправки так и не были утверждены.
Фото: freepik.com

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28 июня, 2023 | Просмотров: 25