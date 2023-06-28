Фармпромышленность попросила нулевой налог на прибыль

В Калининграде прошло первое выездное заседание Комитета Государственной думы по охране здоровья. В рамках «круглого стола» «Вопросы организации полного цикла производства лекарственных препаратов на территории Российской Федерации», состоявшегося 23 июня, обсуждалась тема поддержки фармпромышленности.

Налоговые преференции

Депутаты и представители предприятий обсудили меры поддержки производителей оригинальных препаратов. По мнению бизнеса, эффективнее всего будут налоговые льготы, передает корреспондент «ФВ». «Первые 10 лет после регистрации новой молекулы — самый сложный период для нового лекарственного продукта. На этом цикле было бы уместно поддержать предприятия. Действенной мерой может стать обнуление налога на прибыль по инновационному отечественному лекарству с оригинальным международным непатентованным наименованием. Датой отсчета по такому продукту для нулевого налога на прибыль предлагаем брать его дату регистрации в реестре ЕАЭС», — сказал директор калининградского ООО «Инфамед К» Антон Бойко.

Фарме требуется помощь государства, согласился член Комитета Госдумы по охране здоровья Андрей Горохов. «Лучше всего это работает в форме отсрочки платежей по налогам и компенсации затрат на инвестиции из налогов будущих периодов», — сказал член комитета.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев намерен обсудить эти предложения с другими комитетами.

Результаты эксперимента по дистанционной торговле

Калининградская область может войти в эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Башанкаев напомнил, что пилот проходит на территории Москвы, Московской и Белгородской областей. По его словам, в этих трех регионах отлажена система цифровых рецептов.

«Цифры уже нравятся. Москва показала, Московская область и Белгородская область. Даже когда там происходят обстрелы нашей территории, в Белгородскую область три аптечные сети зашли в систему дистанционного отоваривания рецептурными препаратами», — добавил Башанкаев.

Для участия Калининградской области необходимо решить ряд «шероховатостей» в самом эксперименте, отработать вопросы цифровой безопасности и программного обеспечения, сказал депутат.

Мешают развитию программы «серые» аптеки, которые продают рецептурные лекарства незаконно. По данным главы Росздравнадзора, ведомство проконтролировало более 85 тыс. сайтов. Более 57 тыс. из них оказались недобросовестными и были заблокированы.

«Идет активнейшая работа Росздравнадзора с Роскомнадзором, ежедневно блокируются сотни местечковых аптечек, где происходят, к сожалению, нарушения уголовного характера», — добавил Башанкаев.

Ольга Коберник

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