Лоббистская группа PhRMA подала иск против американского правительства

Лоббистская группа PhRMA подала иск против американского правительства. Она требует признать неконституционным Закон о снижении инфляции, который принуждает фармкомпании согласовывать цены на лекарства. Ранее MSD, Bristol-Myers Sqibb и Торговая палата США подали отдельные иски с требованием отменить закон.

Крупнейшая лоббистская группа в фармацевтической отрасли PhRMA, Национальная ассоциация инфузионных центров и Глобальная ассоциация рака толстой кишки подали в суд на администрацию Байдена, пишет CNBC.

Организации не довольны новыми полномочиями, которые в прошлом году были переданы страховщикам Medicare в соответствии с Законом о снижении инфляции.

По этому закону фармацевтические компании обязаны согласовывать цены на препараты, которые они поставляют страховой программе Medicare, с государственными чиновниками. Истцы обратились в суд с просьбой объявить программу неконституционной.

PhRMA представляет крупнейших производителей лекарств, включая Eli Lilly, Pfizer и Johnson & Johnson.

По заявлениям американского правительства, Закон о снижении инфляции нужен, чтобы сделать лекарства более доступными для пожилых американцев. Фармкомпании утверждают, что он сократит их прибыли и лишит стимулов разрабатывать инновационные продукты. Ранее MSD, Bristol-Myers Sqibb и Торговая палата США подали отдельные иски с требованием отменить закон.

PhRMA и две другие организации утверждают, что этот закон включает в себя «калечащий» акцизный налог, направленный на то, чтобы заставить производителей лекарств принимать установленную правительством цену на лекарства. По их мнению, это противоречит Восьмой поправке к Конституции США, которая запрещает взимание «чрезмерных налогов и штрафов».

«Схема установления цен в Законе о снижении инфляции представляет собой плохую политику, которая ставит под угрозу дальнейшие исследования и разработки и угрожает закрыть доступ пациентов к лекарствам», — заявил генеральный директор PhRMA Стивен Убл.

«Она также нарушает Конституцию США, поскольку включает барьеры для прозрачности и подотчетности, дает исполнительной власти неограниченную свободу действий в установлении цен на лекарства по программе Medicare и опирается на абсурдный механизм принуждения», — добавил он.

Николай Соколов

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