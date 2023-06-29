«Ригла» приобрела краснодарскую аптечную сеть «Трик Фарма»

«Ригла» купила краснодарскую сеть аптек «Трик Фарма». Точки будут перебрендированы в «Здравсити Аптека».

«Ригла» купила краснодарскую сеть «Трик Фарма», состоящую из пяти аптек. Об этом «ФВ» рассказали в компании. Сумма сделки, состоявшейся в июне, не названа.

«При принятии решения о приобретении сети в Краснодаре в первую очередь учитывались такие факторы, как выгодные локации и высокая средняя выручка на аптеку», — сказал «ФВ» заместитель генерального директора по развитию и инфраструктуре аптечной сети «Ригла» Сергей Ковалев. Выручка «Трик Фармы» в 2022 году составила 244,9 млн руб., следует из данных информационной системы СПАРК.

После покупки число аптек «Риглы» в Краснодарском крае насчитывает 71 точку под брендами «Ригла», «Здравсити Аптека» и «Будь здоров!».

Ранее «ФВ» писал о том, что расширение сети за счет сделок и наращивания собственных аптек входит в планы компании. В рамках этой стратегии в мае в сети назначили заместителя гендиректора по развитию и инфраструктуре Сергея Ковалева.

Фото: Ринат Васбеев

Руслан Мавлиханов

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