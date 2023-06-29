Минпромторг намерен ограничить закупки иностранных аппаратов ИВЛ

Минпромторг планирует ограничить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных клиник. Их призвана заменить отечественная продукция.

Минпромторг предлагает запретить закупки иностранных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для нужд государственных муниципальных учреждений. Соответствующий проект постановления размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что ключевые отечественные производители аппаратов ИВЛ — это ‎АО «КРЭТ», госкорпорация «Ростех» и «Тритон-Электроникс».

Суммарные производственные мощности российских производителей этой продукции составляют до 36 тыс. единиц в год. Среднегодовая же потребность в аппаратах ИВЛ для государственных ‎и муниципальных нужд, по данным единой информационной системы в сфере закупок, оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц.

В сентябре 2021 года правительство распространило правило «второй лишний» при госзакупках на некоторые виды медицинского оборудования. Теперь заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции. В список попало около 30 позиций, среди которых аппараты ИВЛ.

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Артем Косенок

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