Pfizer отказалась от разработки препарата для похудения из-за неудачных испытаний

Pfizer отказалась от разработки экспериментального препарата для лечения ожирения и диабета lotiglipron. Вместо этого производитель сосредоточится на другом препарате, danuglipron.

Pfizer откажется от разработки экспериментального препарата lotiglipron для лечения ожирения и диабета, сообщается на сайте компании. Производитель заявил, что результаты лабораторных исследований показали высокий уровень ферментов печени у пациентов во время клинических исследований.

По словам представителей Pfizer, ни один из пациентов в испытаниях lotiglipron не сообщил о побочных эффектах, связанных с печенью. У них также не было выявлено никаких признаков печеночной недостаточности, и ни одному из пациентов не потребовалось лечение.

Аналитик SVB Securities Дэвид Райзингер отметил, что эта новость «очень негативно повлияла на восприятие» препаратов Pfizer для похудения.

Компания сосредоточится на другом препарате. В прошлом месяце danuglipron продемонстрировал эффективность, сравнимую с «Оземпиком» от Novo Nordisk, в ходе промежуточного исследования на пациентах с диабетом 2-го типа.

Pfizer наряду с другими фармпроизводителями разрабатывает препараты для снижения веса у пациентов с диабетом и ожирением. Компания намерена выйти на рынок, размер которого может достичь 100 млрд долл. к концу десятилетия, пишет Reuters.

Препараты Pfizer, в том числе danuglipron, относятся к классу лекарств, имитирующих глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1), кишечный гормон, который подавляет аппетит.

Николай Соколов

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