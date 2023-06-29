Как на фармотрасли отразится законопроект по расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству до 01 августа текущего года рассмотреть и принять законопроект об утилизации упаковки. Опубликованный паспорт законопроекта предполагает утверждение «Концепции реформирования механизма расширенной ответственности производителей и импортеров потребительских товаров и упаковки» и введение перераспределения экологического сбора от всех компаний, которые выпускают потребительские товары, в том числе, продукты питания, лекарства, косметику, на производителей упаковки для этих товаров.

Как повлияет отмена экологического сбора для всех производителей потребительских товаров и перенос ответственности по уплате сбора на производителей упаковки? В данный момент экологический сбор платят все производители товаров широкого потребления, в том числе производители упаковки. В качестве базы для расчета экологического сбора были определены гофроящики (групповая упаковка). В аналогичную тару в сложенном виде помещается и упаковка для косметики, кондитерских изделий, лекарств и другой продукции. Именно количество гофроящиков и является основным параметром для расчета экологического сбора. Для нашей компании, например, сумма экологического сбора составляет около 300 тысяч рублей в год.

Согласно предложенному законопроекту, с 1 января 2027 года норматив утилизации составит 100% (сейчас – 45%). Фактически это приведет к двукратному увеличению суммы налога, и наша компания будет платить уже 600 тысяч рублей (при сохранении текущего объема производства. Более того, предполагаемые изменения в базе начисления налога – не только с гофроящиков, а фактически со всего объема готовой продукции. Готовая продукция нашего предприятия – это упаковка для лекарств. Таким образом, размер экологического сбора по новым нормативам для нашего предприятия составит примерно 22 миллиона рублей в год.

Приведет ли увеличение это к удорожанию упаковки? Конечно, да. Примерное удорожание разных видов картонной упаковки составит от 2 до 4%. Можно посчитать, что доля всех упаковочных материалов в себестоимости лекарств – примерно от 5% до 7%. Себестоимость лекарственных препаратов может увеличиться максимум на 0,2-0,4%.

Но главный вопрос заключается в том, что все инициативы Правительства, связанные с введением расширенной ответственности производителей, были направлены на создание экономики замкнутого цикла. Но пока мы, к сожалению, не видим, принятых мер по созданию инфраструктуры, которая обеспечит сбор использованной упаковки. Не создается и сеть утилизационных компаний – так называемых утилизаторов. Те из них, кто сейчас реально перерабатывают вторсырье, осознанно не подают данные для включения своих компаний в реестр утилизаторов. Поэтому, по моему мнению, пока сегодня экологический сбор не мотивирует на создание экономики замкнутого цикла, а является просто дополнительным косвенным налогом для производителей упаковки из стекла, алюминия, пластика, картона. Удорожание упаковки на 2-4% приведет к повышению цены готовой продукции в пределах 0,4% и заплатит за все это потребитель. То есть мы с вами – покупатели продуктов питания и лекарств.

По мнению вице-премьера Виктории Валерьевны Абрамченко, доведения норматива утилизации до 100% будет мотивировать бизнес на системную организацию сбора использованной упаковки. Действительно, высокие размеры экологического сбора приведут к тому, что определенная мотивация появляется. Но парадокс заключается в том, что эта мотивация есть только у бизнеса, а у государственных управленцев она совсем другая. Сегодня критерии эффективности губернаторов и региональных министров по экологии связана с количеством твердых коммунальных отходов (ТКО), направленных на мусоросортировочные заводы. Мы видим здесь большую разницу: бизнес облагают дополнительным налогом, так как он не может реализовать возможность сбора использованной упаковки с рынка. А чиновники на местах продолжают собирать отходы не раздельно (как нас призывают с экранов телевизора), а смешанно.

До тех пор, пока мотивация губернаторов будет заключаться в количестве собранного и направленного на мусоросортировочные заводы ТКО и не изменится на мотивацию, связанную с количеством вторсырья, направленного на переработку, система замкнутого цикла не будет эффективно развиваться.

gxpnews