Всероссийский союз пациентов: фармацевты все чаще выполняют функцию рекламного агента

Всероссийский союз пациентов провел исследование методом тайного покупателя, в ходе которого попытался оценить эффективность и результативность взаимодействия фармацевтов с клиентами. Эксперты посетили 270 аптечных точек в 15 крупнейших субъектах РФ. В выборку попали федеральные сети «Апрель», «Планета здоровья», «Доктор Столетов/Озерки», «Ригла/Будь здоров!», а также региональные, но в меньшем количестве. Названия региональных сетей не сообщаются. С результатами исследования ознакомился «Коммерсантъ».

Как отмечают в союзе, примерно 60% россиян не посещают перед покупкой лекарства врача, а отдают предпочтение совету провизора. При этом в 17,8% случаев, как выяснилось в ходе исследования тайных покупателей, фармацевты не задают дополнительных вопросов для подбора препарата, а 30,3% даже не выясняют симптомы заболевания, для которого требуется лекарство. Если работник аптеки не выявлял особенности состояния пациента, лишь 34,4% рекомендуемых лекарств на самом деле соответствовали состоянию самочувствия пациента, говорится в источнике.

Исследователей особенно насторожил тот факт, что даже при наличии нужного пациенту препарата в 47% случаев фармацевты предложили другой вариант, и лишь 23,3% из них были аналогами по действующему веществу и дозировке. В большинстве случаев (62%) рекомендации содержали БАД, в том числе не включенные медицинскими экспертами в перечень необходимых препаратов при указанном состоянии.

«Сегодня провизоры выполняют функцию не независимого консультирования и первичного звена медпомощи, а рекламного агента. Система бонусов интегрирована в продажи и стимулирование персонала», – подчеркнули авторы исследования.

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, необходимо повлиять на работу аптечных сетей: ограничить маркетинговые бонусы и ввести контроль за наценкой на льготные и бюджетные препараты, а также отрегулировать обращение БАД. «Назрела также необходимость создания федерального органа по управлению за аптечными сетями. Все эти предложения поступят для рассмотрения в Госдуму от фракции „Единая Россия”», – заявил он.

Идея ограничить маркетинговые бонусы для аптек, которые предлагают фармацевтические компании, не нова. В прошлом месяце с такой инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду». Максимальный размер выплаты аптечным сетям от производителей, которая выдается в качестве вознаграждения за продвижение того или иного препарата, должен составлять не более 5% от цены товара, считают авторы законопроекта.

gxpnews