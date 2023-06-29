Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт»

Компания Viatris уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт». Ранее производитель сообщил, что поставки препарата в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве.

Американская компания Viatris уведомила Росздравнадзор о возобновлении поставок антидепрессанта «Золофт» в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного органа. Информацию об этом Росздравнадзор получил от производителя 22 июня.

В январе 2022 года сообщалось, что в некоторых российских аптеках нельзя купить антидепрессант «Золофт» (МНН сертралин). По данным Росздравнадзора, последний раз в гражданский оборот препарат вводился в августе 2021 года. В феврале 2022 года Росздравнадзор сообщил о возобновлении поставок антидепрессанта во II квартале. В компании заявляли, что перебои с поставками возникли из-за резкого роста спроса на лекарство в других странах.

В октябре того же года в пресс-службе отечественного подразделения американского производителя Viatris сообщили, что поставки антидепрессанта «Золофт» в российские аптеки временно приостановлены из-за технических проблем на производстве: это «не связано с качеством, безопасностью или эффективностью готового продукта». Позднее в Росздравнадзоре заявили, что признаков дефицита препарата на рынке нет: количество лекарственных средств с МНН сертралин увеличилось в 2022 году почти на 30%.

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Артем Косенок

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