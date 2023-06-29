Правительство попросили усилить контроль за производством и оборотом БАД

В правительство направят обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом БАД в России. Также предлагается возобновить проверки парафармацевтического бизнеса.

В адрес правительства готовится обращение с просьбой усилить контроль за производством и оборотом в России биологически активных добавок (БАД). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на протокол заседания подкомитета по развитию парафармацевтической отрасли общественной организации «Деловая Россия». Мероприятие прошло в середине июня с участием представителей Минэкономразвития, Минпромторга, Роспотребнадзора, депутатов Госдумы и сенаторов, участников отрасли.

В документе сообщается, что в контрафактной продукции могут содержаться запрещенные сильнодействующие вещества. Организация предлагает ввести в качестве мер реагирования проведение контрольной и мониторинговой закупки органами Роспотребнадзора, вернуть СанПИН при производстве добавок, а также отменить мораторий на введение внеплановых проверок бизнеса.

В подкомитете «Деловой России» по развитию парафармацевтической отрасли подтвердили «Известиям» подготовку обращения. Там сообщили, что документ планируется направить в правительство на следующей неделе.

Издание направило запросы в правительство, Минэкономразвития, Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию с необходимостью усиления мер контроля за БАД. Также источник в руководстве «Деловой России» сообщил, что в документ может войти предложение о введении заградительных пошлин на БАД из недружественных стран.

Ранее в мае сообщалось, что с просьбой о введении заградительных пошлин на БАД в Минэкономразвития обратился Национальный союз защиты прав потребителей. Организация предложила установить ее в размере 220%. Свою инициативу там объяснили необходимостью борьбы с фальсификатом. В правительстве сообщили, что прорабатывают такую возможность. В частности, мера может затронуть таких производителей, как Stada, Solgar, Unipharm.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

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