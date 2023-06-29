FDA одобрило первый противовоспалительный препарат от сердечно-сосудистых заболеваний

FDA выдало одобрение первому противовоспалительному препарату против сердечно-сосудистых заболеваний Lodoco от Agepha Pharma.

Agepha Pharma получила одобрение американского регулятора FDA на противовоспалительный препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, Lodoco. Об этом сообщает Pharmaceutcal-Technology.

Lodoco показан для снижения риска инсульта, инфаркта миокарда и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием (АСССЗ) или с множественными факторами риска такого заболевания. Его можно использовать в качестве монотерапии или вместе с лекарствами, снижающими уровень холестерина.

Компания утверждает, что это первое противовоспалительное атеропротективное сердечно-сосудистое средство, получившее одобрение регулятора.

Одобрение FDA основано на результатах двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного клинического исследования, в котором приняли участие 5522 пациентов с хронической коронарной болезнью.

У пациентов, получавших Lodoco, наблюдалось снижение общего риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, спонтанного инфаркта миокарда или ишемического инсульта на 31% при использовании вместе со статинами и другими кардиологическим профилактическим средствам по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Agepha Pharma рассчитывает запустить Lodoco в США во второй половине 2023 года.

Николай Соколов

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