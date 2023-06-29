В США упростят отпуск противозачаточных средств на фоне споров об абортах

Президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на защиту и расширение доступа к контрацепции для женщин, что в том числе снизит расходы на их приобретение. Данная инициатива очень важна ввиду участившихся споров по поводу абортов и доступности средств контрацепции, сообщает Reuters.

По словам старшего советника Байдена Джен Кляйн, федеральные ведомства рассмотрят возможность обязать частных страховщиков предлагать расширенные варианты контрацепции в рамках закона о доступном медицинском обслуживании, например, путем покрытия более одного продукта.

Также будет изучена вероятность повышения доступности недорогих безрецептурных контрацептивов, включая экстренную контрацепцию, говорится в источнике. Это в том числе может быть проведение совещаний с аптеками.

Контрацептивы – крайне обсуждаемая в США тема с тех пор, как 24 июня прошлого года Верховный суд отменил конституционное право женщин на аборт. Речь идет о деле «Роу против Уэйда» – историческом решении Верховного суда страны 1973 года о законности абортов. Затем в июле 2022 года Палата представителей Конгресса США в июле прошлого года, когда ее еще контролировали демократы, приняла законопроект о защите доступа к контрацепции, но он был заблокирован республиканцами в Сенате.

На прошлой неделе два сенатора США представили новый законопроект о защите доступа к контрацепции. Документ должен быть рассмотрен как в Сенате, контролируемом демократами, так и в Палате представителей, контролируемой республиканцами.

gxpnews