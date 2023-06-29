ЕЭК упростила процедуру экспорта фармацевтической продукции производителей стран ЕАЭС

ЕЭК на заседании под председательством вице-премьера РФ Алексея Оверчука в пятницу приняла меры, которые внесли изменения в Правила проведения фармацевтических инспекций и теперь позволяют упростить экспорт фармацевтической продукции производителей государств – членов Союза – в третьи страны.

Одобрен и направлен для подготовки к подписанию проект Протокола о внесении изменений в договор о Таможенном кодексе ЕАЭС от 11 апреля 2017 года. Протокол предусматривает создание нового правового института и вида деятельности в сфере таможенного регулирования – оператора электронной торговли, который будет комплексно обеспечивать логистику операций с товарами, приобретаемыми физическими лицами на интернет-площадках.

Также принят проект изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» в части установления максимально допустимых уровней остаточных количеств ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения. Решение позволит оперативно применять методики обнаружения остатков ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции, в том числе при появлении новых препаратов. Это продиктовано задачей защиты жизни и здоровья людей от применения антибиотиков в пищевой продукции, что может являться причиной возникновения устойчивости к антибиотикам.

Ранее Ассоциация ветеринарных фармацевтических производителей сообщила GxP News, что из-за мер, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года, Россия может лишиться 94% импортных ветпрепаратов.

gxpnews