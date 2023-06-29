Калининградские ученые разработают аналог «Спинразы» против СМА

На базе Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта в Калининграде открылась лаборатория «Биофарма» по разработке препаратов для лечения орфанных (редких) заболеваний, в частности аналога «Спинразы», которая приостанавливает ход спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщает пресс-служба губернатора Калининградской области.

Кроме того, в новом инжиниринговом центре «Биофарма» будут разрабатывать оригинальные и импортозамещающие ингредиенты для косметической отрасли. «Благодаря программе „Приоритет-2030” БФУ им. Канта получил финансирование в размере порядка 1 млрд рублей. Инжиниринговый центр „Биофарма” стал пятой лабораторией вуза в рамках этой программы», – заявил на церемонии открытия заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Разработкой отечественных аналогов препаратов против СМА – «Спинразы» (пожизненная терапия) и «Золгенсмы» (однократная инъекция) – занимаются российские компании «Р-Фарм» и Biocad. В случае выхода на рынок российские разработки будут значительно дешевле оригинальных. В настоящее время на закупку лекарств против СМА уходят миллиарды рублей – лекобеспечением пациентов занимается госфонд «Круг добра».

gxpnews