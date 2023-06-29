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«Ланцет», «Ирвин 2» и «Фармстандарт» объявлены поставщиками «Круга добра» по четырем ЛП

Центр лекобеспечения заключит с компаниями контракты на поставку препаратов «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, «Эврисди» (МНН рисдиплам) для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, «Эпклюза» (МНН велпатасвир + софосбувир) для лечения хронического гепатита С и противоопухолевого препарата «Афинитор» (МНН эверолимус). Компании «Ланцет», «Ирвин 2» и «Фармстандарт» единственные подали заявки на участие в аукционах. Соответствующие результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Поставщики
1 Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл 74,00 мл 521 180,00 38 567 320,00 АО «Ланцет»
2 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл, 2 г 246,00 г лекарственной формы 333 082,75 81 938 356,50 ООО «Ирвин 2»
3 Велпатасвир + софосбувиртаблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг 11 256,00 табл. (шт.) 4428,49 49 847 083,44 АО «Фармстандарт»
4 Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг 1680,00 табл. (шт.) 1455,8 2 445 828,00 ООО «Ирвин 2»

gxpnews

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28 июня, 2023 | Просмотров: 90