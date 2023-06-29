«Ланцет», «Ирвин 2» и «Фармстандарт» объявлены поставщиками «Круга добра» по четырем ЛП

Центр лекобеспечения заключит с компаниями контракты на поставку препаратов «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, «Эврисди» (МНН рисдиплам) для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, «Эпклюза» (МНН велпатасвир + софосбувир) для лечения хронического гепатита С и противоопухолевого препарата «Афинитор» (МНН эверолимус). Компании «Ланцет», «Ирвин 2» и «Фармстандарт» единственные подали заявки на участие в аукционах. Соответствующие результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Поставщики
|1
|Ланаделумаб, раствор для подкожного введения, 150 мг/мл
|74,00 мл
|521 180,00
|38 567 320,00
|АО «Ланцет»
|2
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0,75 мг/мл, 2 г
|246,00 г лекарственной формы
|333 082,75
|81 938 356,50
|ООО «Ирвин 2»
|3
|Велпатасвир + софосбувир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 400 мг
|11 256,00 табл. (шт.)
|4428,49
|49 847 083,44
|АО «Фармстандарт»
|4
|Эверолимус, таблетки диспергируемые, 3 мг
|1680,00 табл. (шт.)
|1455,8
|2 445 828,00
|ООО «Ирвин 2»