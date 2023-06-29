«Ланцет», «Ирвин 2» и «Фармстандарт» объявлены поставщиками «Круга добра» по четырем ЛП

Центр лекобеспечения заключит с компаниями контракты на поставку препаратов «Такзайро» (МНН ланаделумаб) для профилактики рецидивирующих приступов наследственного ангионевротического отека, «Эврисди» (МНН рисдиплам) для лечения детей со спинальной мышечной атрофией, «Эпклюза» (МНН велпатасвир + софосбувир) для лечения хронического гепатита С и противоопухолевого препарата «Афинитор» (МНН эверолимус). Компании «Ланцет», «Ирвин 2» и «Фармстандарт» единственные подали заявки на участие в аукционах. Соответствующие результаты аукционов размещены на портале zakupki.gov.ru.