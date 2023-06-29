Eli Lilly купила Dice Therapeutics за $2,4 млрд

Eli Lilly сообщила о покупке биофармацевтической компании Dice с целью продвижения инноваций в иммунологии. Цена сделки – $48 за акцию наличными, что в совокупности составляет около $2,4 млрд.

Dice Therapeutics – биофармацевтическая компания, которая использует свою запатентованную технологическую платформу DELSCAPE для разработки новых пероральных терапевтических кандидатов, включая пероральные ингибиторы IL-17, находящиеся в настоящее время в клинической разработке, для лечения хронических заболеваний в иммунологии.

«В сочетании с новейшими технологиями и опытом в разработке лекарств мы сможем укрепить наши усилия по улучшению жизни людей, живущих с разрушительными аутоиммунными заболеваниями», – сказал Патрик Йонссон, исполнительный вице-президент, президент Lilly Immunology и Lilly USA, главный специалист по работе с клиентами.

«Мы очень хотим, чтобы наш портфель, включая пероральные ингибиторы IL-17, DC-806 и DC-853, получил глобальный охват благодаря совместной работе с Eli Lilly. Наш новый подход к обнаружению и продвижению пероральных малых молекул против проверенных мишеней белок-белкового взаимодействия имеет еще больший потенциал с Eli Lilly, ведущей компанией в отрасли возможности клинических разработок для доставки этих лекарств пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями», – сказал Кевин Джудис, генеральный директор Dice Therapeutics.

В конце марта 2023 года GxP News сообщал, что Eli Lilly, объявившая о приостановке деятельности в прошлом году, передаст российский бизнес Swixx BioPharma.

gxpnews