Производство ЛП и фармсубстанций в Калининградской области выросло на 25% в 2022 году

В пятницу, 23 июня, в Калининградской области состоялась рабочая встреча губернатора региона Антона Алиханова и зампредседателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Участие приняли также представители региональных министерств. В ходе дискуссии директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитрий Галкин рассказал, что в 2022 году производство лекарств и фармацевтических субстанций выросло на 25% по сравнению с предыдущим годом.

«Если говорить за 2022 год по Калининграду, то объем производства дал достаточно хороший прирост. В числовых значениях – более 6,3 млрд рублей по году произведено лекарств и субстанций на территории Калининградской области, что почти +25% к 2021 году, то есть регион действительно обращает на фарму внимание. <…> Будем ждать, что [объем производства] продолжит прирастать, хотя есть определенные логистические сложности. Но и преимущества с точки зрения локации <…> тоже есть», – заявил Галкин.

Он напомнил, что в марте 2023 года в индустриальном парке «Храброво» в Зеленоградском муниципальном округе открылся завод фармкомпании «Отисифарм Про» – предприятие «с достаточно серьезными объемами выпуска, более чем 300 млн упаковок по году». Как сообщалось ранее, это свыше 3 млрд таблеток в год: антибиотики, противовирусные, иммуномодулирующие, анальгезирующие, ноотропные и муколитические препараты.

Завод площадью 19 000 кв. м обошелся резиденту ОЭЗ в 4,8 млрд рублей, сообщают местные СМИ. Помимо производственных, складских и инженерных зон, на предприятии оборудовали химико-аналитическую и микробиологическую лаборатории, подразделение исследований и разработки.

gxpnews