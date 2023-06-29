«Промис» выпустил линейку отечественного оборудования для маркировки лекарств и БАД

Времени до старта обязательной маркировки БАД остается все меньше. Как отмечают представители ЦРПТ, уже с 1 октября вся продукция данной товарной группы, произведенная в РФ, должна будет маркироваться. То есть в предстоящие летние месяцы производителям БАД придется быстро решить массу технических вопросов по организации маркировки, определиться со способом нанесения и подобрать соответствующее техническое оснащение, внедрить его в производственный процесс.

При выборе оборудования эксперты рекомендуют в первую очередь обратить внимание на доступность его комплектующих на отечественном рынке. Об этом же говорят и производители лекарственных препаратов, уже столкнувшиеся с проблемами при покупке расходных материалов и с отсутствием критически важных обновлений программного обеспечения для зарубежных комплексов.

В мае 2023 года компания АО «Промис» представила отечественное оборудование, способное выполнять все процессы, необходимые для организации маркировки: от нанесения кода Datamatrix до сериализации, агрегации и передачи сведений в ГИС МДЛП или ГИС МТ.

Подробнее о решениях компании рассказал директор по развитию информационных технологий компании «Промис» Андрей Коробов. Он отметил, что в компании готовы предложить решение независимо от выбранных способов маркировки. По словам эксперта, на сегодняшний день существуют три варианта нанесения 2D-кода на упаковку:

у себя на производстве с закупкой и установкой соответствующего оборудования и программного обеспечения;

на аутсорсинге, когда в типографии заказывается готовые пачки с уже нанесенной маркировкой;

заказ стикеров, которые потом клеятся на упаковку.

Выбор способа маркировки зависит как от предъявляемых требований по упаковке продукта, так и от особенностей процессов планирования производства, экономических возможностей и т. д. То есть необходимо учесть множество нюансов и тонкостей производства, поэтому единственный совет, который можно дать в этом случае: поставщик выбранного решения должен быть в реестре надежных поставщиков, прошедших предварительное тестирование и одобрение. Проверить наличие статуса можно на сайте «Честный знак».

Оборудование для нанесения маркировки на производстве

Для прямого нанесения маркировки на картонную упаковку в АО «Промис» разработали два комплекса: MarkPro 150 и MarkPro 250. Основное отличие комплексов – скорость нанесения маркировки: 150 или 250 штук в минуту. Среди преимуществ оборудования – надежность, качество, простота и удобство в использовании. Неоспоримым достоинством MarkPro 150 и MarkPro 250 является доступность всех комплектующих и расходников на отечественном рынке. То есть заказчику не придется испытывать затруднения с покупкой запчастей либо долго ждать поставок оборудования.

Установка MarkPro 150 или MarkPro 250 происходит в сжатые сроки, а опыт специалистов компании «Промис» позволяет адаптировать комплексы под индивидуальные особенности производства.

Отточенная механика позволяет производить высококачественную печать на упаковках любого размера. Последние могут быть изготовлены из разных видов картона, в том числе из недорогого, который на высоких скоростях ведет себя нестабильно.

Оборудование для агрегации и сериализации

Независимо от выбранного фармацевтической компанией способа нанесения маркировки на упаковку в АО «Промис» готовы предложить оборудование для автоматизации процессов агрегации и сериализации.

Универсальным с этой точки зрения решением можно назвать программно-аппаратный комплекс (ПАК) JetPacker. Данное оборудование предназначено для автоматического сканирования промаркированных упаковок и распределения потоков между операторами-укладчиками. При этом ПАК JetPacker может функционировать в трех режимах:

только сериализация;

агрегация с остановкой конвейера;

агрегация с разделением потока.

Решение разработано для компаний, желающих повысить производительность процессов сериализации и агрегации с минимальными затратами. Оно способно обеспечить производительность до 250 пачек в минуту, что удовлетворяет требованиям маркировки крупносерийных лекарственных препаратов.

С учетом потребностей производителей лекарств и БАД в компактном и мобильном оборудовании отечественного производства специалисты «Промис» разработали программно-аппаратный комплекс для послойной агрегации – ПАК JetAggregator. Он предназначен для полуавтоматической агрегации вторичных упаковок лекарственных препаратов или БАД в транспортную упаковку первого уровня (гофрокороб), а также агрегации второго уровня (палету). Полная автоматизация данных операций на высокой скорости (50-80 упаковок/мин с учетом укладки вторичных упаковок в гофрокороб) позволяет существенно повысить производительность и освободить персонал от рутинной работы.

Все решения по маркировке «Промис» органично сочетаются на программном/аппаратном уровнях. Это позволяет адаптировать их под индивидуальные особенности конкретного производства, обеспечив максимальное количество функциональных потребностей заказчика. Собственное программное обеспечение «ПроСалекс», на базе которого функционирует оборудование, разработанное в АО «Промис», позволяет автоматизировать все функции и бизнес-процессы, связанные с маркировкой. В том числе взаимодействие с СУЗ, ГИС МДЛП или ГИС МТ.

Узнать подробнее о программно-аппаратных комплексах АО «Промис» можно на сайте компании. Кроме того, в компании можно получить бесплатную консультацию, на которой специалист подскажет наиболее подходящий вариант маркировки БАД для каждого конкретного случая с учетом требований и пожеланий заказчика.

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