В Москве наладят выпуск глицерофосфата кальция для лекарств и косметики

Резидент московского технопарка «Строгино» – «Группа АЗТ» – разработал технологию химического синтеза одного из ключевых компонентов, использующихся в косметической отрасли, – глицерофосфата кальция. Входящее в группу ООО «АЗТ ФАРМА К.Б.» начнет его производство, что позволит приблизить к переводу на отечественные компоненты фармацевтическую и косметическую отрасль, сообщается на сайте правительства Москвы.

Помимо этого, глицерофосфат кальция применяется при производстве зубных паст. Компонент входит в запатентованный российскими разработчиками комплекс Mineralin, который способствует защите от кариеса и расщеплению зубного налета и препятствует фиксации бактерий на зубах и слизистой полости рта.

Плановые мощности рассчитаны на 10-15 тонн компонента в год, при необходимости объем может быть увеличен. В пресс-службе правительства отмечают, что при производстве используются преимущественно отечественное сырье, реактивы и оборудование (95%).

Ранее в июне министр здравоохранения Михаил Мишустин заявил, что для косметической отрасли крайне актуален вопрос импортозамещения сырья для изготовления продукции. Большинство российских брендов, по его словам, готовы наращивать производство и обеспечить потребителей всеми необходимыми товарами.

gxpnews