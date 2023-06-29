«Система-БиоТех» начнет производить ПЦР-тесты по контракту

По словам гендиректора компании Артема Сиразутдинова, до сих пор на заводе выпускалась только собственная продукция «СБТ» – тесты на COVID-19 (в совокупности в период пандемии произведено более 6,5 млн тестов) и идентификацию личности человека (применяются в криминалистической экспертизе).

«В месяц площадка способна выпускать до 1 млн тестов на основе метода ПЦР. Сейчас, когда ажиотаж вокруг пандемии спал, мы смогли сориентировать производство также и на выполнение задач для сторонних заказчиков – клиник и дистрибьюторов диагностических систем и оборудования», – отметил Сиразутдинов.

Объемы первых контрактов Сиразутдинов не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

Дооснащение обнинского предприятия произошло в 2023 году, когда «СБТ» наладила производство для выпуска экспертных криминалистических наборов для нужд спецслужб и силовых ведомств. Общий объем инвестиций в разработку и запуск производства тестов для идентификации личности и определения родства составил 205,2 млн рублей. Половину из этой суммы в виде займа разработчику выдал Фонд развития промышленности, отмечали в «СБТ». Суммарные же инвестиции в площадку в Калужской области в течение последних трех лет оцениваются на уровне 1 млрд рублей.

Фото: freepik.com

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