Власти Санкт-Петербурга готовят офсет на поставку реагентов на 3,2 млрд рублей

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилла Соловейчика, заказчиком офсета на поставки наборов реагентов и расходных материалов выступит региональный Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

Предполагается, что контракт будет рассчитан на 10 лет, за это время власти закупят 59,5 тысяч наборов расходных материалов. Объем закупки чиновник оценил в 3,2 млрд рублей. Ожидается, что конкурс на заключение контракта будет объявлен уже в 2023 году.

Помимо расходных материалов для лабораторной диагностики, власти Санкт-Петербурга прорабатывают варианты проведения конкурс на офсетный контракт на локализацию стентов. Его параметры не раскрываются.

Vademecum направил запрос в администрацию Санкт-Петербурга.

Первый офсетный контракт в фарммедпроме администрация города объявила в октябре 2022 года. Он предполагал поставку и создание в городе предприятия по производству лекарств по 31 МНН, включая онкопрепараты, лекарства для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и эпилепсии. Офсет был рассчитан на 10 лет, минимальный объем инвестиций со стороны победителя оценивался в 2,3 млрд рублей. Контракт по итогам конкурса был заключен с компанией «Р-Фарм», предложившей минимальную цену в 8,7 млрд рублей.