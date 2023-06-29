Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета

Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Она предусматривает предоставление ВЭБ.РФ поручительств для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования таких проектов.

Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Программа направлена на создание механизма поддержки этих проектов и предусматривает предоставление государственной корпорации развития ВЭБ.РФ поручительств для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования проектов, направленных на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики по кредитным договорам.

В пояснительной записке отмечается, что документ предусматривает предоставление ВЭБ.РФ поручительств кредитным организациям на основании рамочного договора. В его рамках устанавливаются лимиты, условия предоставления и погашения поручительств ВЭБ.РФ, требования к документам, предоставляемым по инвестиционным проектам.

Программой поручительств в том числе устанавливаются основные условия предоставления кредитным организациям поручительств, расчет размера вознаграждения по ним, а также расчет величины премии за кредитный риск ВЭБ.РФ.

Программа поручительств также предусматривает обеспечение ВЭБ.РФ в пользу кредитных организаций в размере от 10 до 50% от общей суммы основного долга по кредитному договору на весь срок кредитного договора, увеличенного на 1 год (но не более 16 лет). Общая сумма поручительств ВЭБ.РФ в рамках реализации инвестиционных проектов, предоставляемых по этой программе, не должна превышать 200 млрд руб.

Кроме того, проектом постановления предусматривается совмещение программы «Фабрика проектного финансирования» (ФПФ), утвержденной Постановлением Правительства РФ № 158 от 15.02.2018, с программой поручительств ВЭБ.РФ. Это необходимо для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования инвестпроектов, которые направлены на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Эти изменения позволят расширить перечень проектов программы ФПФ и упростить процедуру включения инвестпроектов в указанную программу. Критерии проектов технологического суверенитета определяются в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 603 от 15.04.2023.

Предусмотренные проектом постановления изменения позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования ‎на территории страны в текущей макроэкономической ситуации. Также с их помощью увеличатся объемы инвестиций, в том числе направленные ‎на достижение технологического суверенитета и структурной адаптации экономики нашей страны, говорится в пояснительной записке.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik