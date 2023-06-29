СПЧ выступил против инициативы заменить зарубежные аппараты ИВЛ российскими

В СПЧ выступили против инициативы Минпромторга заменить зарубежные аппараты ИВЛ российскими. Ведомство ранее опубликовало соответствующий документ для общественного обсуждения. Однако в СПЧ увидели в этом риски для жизни пациентов.

Совет по правам человека при Президенте России (СПЧ) выступил против предложения Минпромторга заменить иностранные аппараты ИВЛ российскими аналогами. Об этом заявила заместитель председателя организации Ирина Киркора в telegram-канале СПЧ.

«Никто не привлекал пациентские организации к разработке этого проекта. Минпромторг говорит о том, что это поддержит отечественных производителей, это необходимая часть российского суверенитета, но кто даст гарантии безопасности для жизни наших детей?» — заявила она.

Киркора напомнила события в мае 2020 года в Санкт-Петербурге, когда в больнице Святого Георгия произошел пожар из-за короткого замыкания в аппарате ИВЛ «Авента-М». Тогда погибли шесть человек.

Заместитель председателя СПЧ отметила, что организация выступает за поддержку российского предпринимательства, но не позволит рисковать жизнями. «Ни в коем случае нельзя устраивать демонстрационные отказы от зарубежных технологий <…> Мы о людях должны думать в первую очередь», — добавила она.

Накануне Минпромторг предложил запретить закупки иностранных аппаратов ИВЛ для нужд государственных муниципальных учреждений, их призвана заменить отечественная продукция. Проект постановления был размещен на сайте regulation.gov.ru. В пояснительной записке к документу говорилось, что суммарные производственные мощности российских производителей этой продукции составляют до 36 тыс. единиц в год, а среднегодовая потребность в них оценивается на уровне 2,7 тыс. единиц.

Позднее в Минпромторге, комментируя документ «Известиям», отметили, что проект постановления правительства проходит согласование и будет направлен в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, в том числе в Минздрав. При поступлении от ведомства соответствующих замечаний в документ могут внести поправки. В Минпромторге подчеркнули, что проект направлен на повышение суверенитета отечественного производства и будет стимулировать российских производителей к новым разработкам и повышению уровня локализации производства аппаратов ИВЛ различных типов.

Фото: wavebreakmedia_micro/ru.freepik.com

Артем Косенок

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