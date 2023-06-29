Препарат Bayer против болезни Паркинсона прошел I фазу испытаний

Компания BlueRock сообщила об успехе в ходе испытаний препарата против болезни Паркинсона. Исследователи использовали экспериментальную технологию на основе стволовых клеток.

Дочерняя компания Bayer BlueRock сообщила о первоначальном успехе в испытании экспериментальной терапии стволовыми клетками у людей с болезнью Паркинсона. Об этом сообщается на сайте компании.

Для создания терапии исследователи BlueRock использовали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, преобразовав их в нервные клетки, продуцирующие дофамин. При хирургической имплантации в мозг человека с болезнью Паркинсона эти клетки должны восстанавливать нейронные сети, разрушенные болезнью.

По данным Bayer, через год после начала испытания I фазы с участием 12 добровольцев терапия BlueRock показала хорошую переносимость. Первоначальные результаты испытаний показали, что клетки размножились и начали вырабатывать дофамин, важную сигнальную молекулу мозга, которой не хватает у пациентов с болезнью Паркинсона. Компания планирует перейти ко второму этапу испытаний, набор пациентов ожидается в первой половине 2024 года.

От болезни Паркинсона не существует лечения. От этого заболевания, которое вызывает прогрессирующее поражение головного мозга, страдают более 10 млн человек во всем мире. Общими симптомами являются потеря мышечного контроля, тремор, мышечная ригидность и замедленность движений, у некоторых пациентов наблюдается слабоумие.

Bayer приобрела BlueRock Therapeutics и Asklepios Biopharmaceutical в 2019 и 2020 годах соответственно, стремясь выйти на рынок клеточной и генной терапии.

Фото: ru.freepik.com

Николай Соколов

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