Утверждены критерии для определения отсутствия российских аналогов товаров

Минпромторг утвердил критерии для определения отсутствия отечественных аналогов зарубежной промышленной продукции. Также утверждены соответствующие правила отнесения товаров к такой продукции.

Минпромторг утвердил критерии для определения отсутствия российских аналогов иностранной промышленной продукции. Соответствующее постановление № 980 от 14.06.2023 размещено 26 июня на портале правовой информации. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Так, критериями отнесения будут являться отличия параметров продукции от параметров произведенной в России промышленной продукции, включенной в реестр отечественной промышленной продукции в соответствии с правилами, которые утверждены Постановлением Правительства РФ № 719 от 17.07.2015.

Под параметрами продукции понимаются сведения о технических характеристиках товара, включая многокомпонентное технологическое оборудование, которое перевозится через таможенную границу ЕАЭС в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном. Ввозят или вывозят его различными товарными партиями в течение установленного периода времени, но не менее 4-месячного срока временного хранения товаров, предусмотренного Таможенным кодексом ЕАЭС.

Функциональное назначение такого товара, включая обусловленное многокомпонентное технологическое оборудование, или перечень выполняемых функций, области применения, качественные характеристики — параметры надежности, эргономичности, энергетической эффективности, технологичности, безопасности и т.д. Они не относятся исключительно к внешнему виду и существенным образом влияют на функциональное назначение, позволяют определить отличия параметров такого товара ИП или юрлица, зарегистрированного на территории России, от параметров производимой в стране промышленной продукции.

Также документом были утверждены правила отнесения товаров к продукции, не имеющей в России аналогов. Так, заключение об этом будет выдавать Минпромторг в течение 30 рабочих дней со дня получения документов от заявителя. Отличительные параметры промышленных товаров будет определять специальная экспертиза.

Чтобы получить заявление о выдаче акта экспертизы и заключения об отсутствии аналогов, заявитель формирует соответствующий документ, в котором указывает наименование организации, адрес юрлица или ИП, наименование и коды продукции и т.д. Он подается в электронной форме в личном кабинете государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Артем Косенок

Таисия Кубрина

pharmvestnik