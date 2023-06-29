«Р-Фарм» вышел из дистрибьютора Illumina «Альбиоген»

Условия сделки не раскрываются.

Изменения в структуре владения отражены в СПАРК-Интерфакс. Структура «Р-Фарма» вышла из капитала компании 23 июня. Владельцами сменившей ее компании «А-ген» являются гендиректор Андрей Фролов (50%) и миноритарий дистрибьютора Александр Яковлевский (50%). Ему принадлежит оставшийся 1% в «Альбиогене».

Первыми на изменения в составе владения компании «Альбиоген» обратили внимание «Ведомости». Как рассказал Фролов, выход компании из группы «Р-Фарм» связан с реорганизацией модели бизнеса. По его словам, цели и задачи дистрибьютора останутся прежними – продвижение технологий генетических исследований нового поколения.

Illumina – один из крупнейших мировых производителей NGS-секвенаторов, применяемых для выявления мутаций в генах. В апреле стало известно, что Illumina в связи с санкциями и экспортными ограничениями в отношении России не сможет больше поставлять свои продукты или услуги напрямую или через дистрибьюторов. Сообщали в компании в том числе о невозможности проведения и получения платежей. Об этом сказано в отчете компании за I квартал 2023 года.

«Воздействие этих санкций и экспортных ограничений, наряду с побочным эффектом от продолжающихся гражданских, политических и экономических беспорядков на прилегающие районы, повлияло на нашу способность поставлять продукцию в регион и сократило наши продажи», – отметили в американской компании.

В феврале 2023 года основатель «Р-Фарма» Алексей Репик попал в санкционный список Великобритании. В заявлении Соединенного Королевства указаны такие причины: «финансирование от Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)», «встречи с президентом РФ Владимиром Путиным» и «предоставление в пользование его дочери своего самолета M-FINE». Позже Репик был включен в санкционные списки Канады и Австралии.

Выручка АО «Р-Фарм» за 2022 год достигла 162,1 млрд рублей. В 2022 году основатель фармкомпании Алексей Репик перестал быть владельцем «Р-Фарм Холдинга» – головной структуры «Р-Фарма». Сейчас компания принадлежит менеджменту, еще 1% – у кипрской RJ Pharma Holdings Limited и 10% – у японской Mitsui. Репик остался председателем совета директоров группы.

ООО «Альбиоген» зарегистрировано в Москве в 2015 году. Выручка в 2022 году составила 5,4 млрд рублей, чистая прибыль – 1,36 млрд рублей. Компания является официальным дистрибьютором Illumina и ряда других производителей оборудования и расходных материалов для секвенирования NGS и анализа на ДНК-биочипах.

Фото: albiogen.ru

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