Суд взыскал с владельцев и руководителей «НТфармы» 825 млн рублей убытков

Арбитражный суд Москвы определил взыскать 824,5 млн убытков с ответственных лиц 20 апреля. В заявлении конкурсного управляющего среди ответчиков фигурировал также Валерий Главацкий, но суд счел, что доказательств его причастности к формированию этих убытков нет. Управляющий с этой частью решения не согласился и пытался оспорить его в апелляционном суде, но тот 27 июня оставил решение первой инстанции в силе. Главацкий был привлечен судом к субсидиарной ответственности по «НТфарме» в сентябре 2022 года, но позже это решение было оспорено.

На балансе «НТфармы» числится большое количество нематериальных активов, в том числе дорогостоящих ноу-хау и вакцин, говорится в документах суда. Среди них – вакцины Adevac-Flu, AdeLact, AdeVasc и ноу-хау – технологии их создания – всего на 824,5 млн рублей. На балансе они появились в 2010–2014 годах – как раз, когда «НТфармой» руководили Атауллаханов и Султанов, а учредителями числились «Пром-Би», Sarsfield Ventures Limited и Caverton Private Capital Limited.

Однако в действительности разработки вакцин не велись, кроме одной – AdeVasc. На доработке этой вакцины «Роснано» решил сосредоточиться в 2019 году. Но в регистрации AdeVasc в 2021 году Минздрав отказал, потому что препарат не достиг «достоверного развития эффективности по сравнению с плацебо». Досье на регистрацию тогда подавала другая «дочка» «Роснано» – «Фармсинтез». В отношении же ноу-хау (вероятно, имеются ввиду патенты на разработки) не соблюдался режим коммерческой тайны, нет сведений и об их охране.

ГК «Роснанотех» (теперь «Роснано») в 2010 году подписал с «НТфармой» инвестиционное соглашение о реализации проекта по производству вакцин и лекарств. «Роснанотех» перечислила компании «НТфарма» 237 млн рублей в качестве взноса в уставный капитал и 1,063 млрд рублей в виде займов на строительство завода в Ярославской области и выпуск «нановакцин».

В ноябре 2016 года Следственный комитет возбудил в отношении руководителей «НТфармы» уголовное дело о растрате. Атауллаханов, по данным следствия, создал сеть компаний, с которыми Евгений Султанов как директор «НТфармы» заключал фиктивные договоры – так обвиняемые похитили более 400 млн рублей. В январе 2020 года Хорошевский районный суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере), а Атауллаханова – еще и по ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств в особо крупном размере). Атауллаханова приговорили к восьми годам колонии, Султанова – к пяти. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил этот приговор, сократив сроки отбывания в колонии на один месяц. Султанову зачли время, проведенное под домашним арестом.

Банкротство «НТфармы» началось в 2020 году, конкурсное производство введено в апреле 2021 года. «Роснано» сейчас – крупнейший кредитор компании с включенными в реестр требованиями на сумму почти 3 млрд рублей.

Фото: rusnano.com

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