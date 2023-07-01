Российская фармпромышленность в мае показала лучшую динамику с начала года

Аналитическая компания RNC Pharma сообщила, что отечественная фармпромышленность в мае показала лучшую динамику за последние пять месяцев. Рублевая динамика относительно мая 2022 года составила +8%.

С января по май 2023 года в России было произведено готовых лекарственных препаратов на сумму 282 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2022 года была зафиксирована на уровне -5,8% в рублях. Натуральные объемы производства тоже сокращались. Так, долгосрочная динамика в упаковках составила -9,7%, всего за первые пять месяцев текущего года компании выпустили порядка 1,64 млрд упаковок готовых лекарственных препаратов. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядит заметно лучше — менялась дробность упаковок, но все равно находится в зоне отрицательных значений. Относительно января — мая 2022 года отгрузки сократились на 3,9%, всего с начала текущего года российские фармкомпании отгрузили 32,2 млрд МЕД, сообщили аналитики RNC Pharma.

Результаты работы российских фармкомпаний по итогам мая 2023 года аналитики характеризуют как лучшие за последние пять месяцев. Рублевая динамика относительно мая 2022 года в денежном выражении составила +8%, показатель прироста в упаковках был зафиксирован на уровне -1%. Однако динамика в минимальных единицах смогла выйти в уверенный плюс: здесь прирост на уровне 2,6%. На фоне итогов работы фармкомпаний по итогам апреля 2023 года это выглядит позитивно. Впрочем, в RNC Pharma отмечают, что тут надо учитывать, что в апреле — мае прошлого года активность производителей после весеннего ажиотажа сокращалась, сейчас же, напротив, наметился восходящий тренд.

Общее количество компаний-поставщиков (по корпорациям) в январе — мае 2023 года составило 390 — это на 23 больше, чем годом ранее. Ассортимент также заметно расширился, количество МНН за минувший год выросло почти на полсотни позиций, до 1309 наименований. Перечень SKU при этом пополнился на 546 единиц: с начала текущего года российские компании отгружали 7830 товарных позиций.

Натуральная динамика поставок Rx-препаратов по итогам января — мая 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года составила -4,6% в упаковках и -1% в МЕД. Отгрузки осуществляли 323 корпорации-производителя, что на 25 больше, чем годом ранее. Из общего количества поставщиков более половины демонстрировали спад натурального объема отгрузок. Среди TOP20 компаний, лидирующих с точки зрения натурального объема поставок, максимальный показатель прироста продемонстрировал «Новартис» (отгрузки выросли вдвое). Основной вклад в динамику обеспечили препараты «Сотагексал» и «Эналаприл Гексал», оба производятся на мощностях компании в Санкт-Петербурге.

Второй с точки зрения динамики результат в анализируемом периоде продемонстрировал «Гедеон Рихтер» (+53%). Компания наращивала отгрузки практически всего рецептурного ассортимента, при этом максимальным вкладом характеризовался выпуск препаратов «Верошпирон» и «Мидокалм». Замыкает тройку лидеров «Обновление» (+49%), здесь надо отметить рост поставок препаратов «Эналаприл», «Фуросемид» и «Индапамид».

По группе ОТС-препаратов сокращение отгрузок было куда более выраженным: относительно января — мая 2022 года динамика в упаковках составила -13,7% и -7,3% в МЕД. Из 173 поставщиков только 73 организации демонстрировали рост отгрузок. В числе топовых производителей равных с точки зрения динамики не было «Славянской аптеке» (рост в 10,3 раза). Достижение обеспечивал рост отгрузок препарата «Нафтизин». Второй результат показывает «Гротекс» (+17%), тут отметим такие бренды, как «Ангидак» и «Гелангин». Также достойна упоминания группа «Штада» (+16%), здесь в значительной степени показатель прироста определялся объемами отгрузок препаратов «Кардиомагнил» и «Левосин».

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Артем Косенок

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