Минздрав РФ зарегистрировал «Инребик» против редкого заболевания костного мозга

Минздрав РФ выдал регистрационное удостоверение на препарат «Инребик» (федратиниб) американской компании Bristol-Myers Squibb (BMS), предназначенный для терапии редкого заболевания – миелофиброза, при котором костный мозг замещается рубцовой тканью.

В частности, федратиниб борется со спленомегалией (увеличение селезенки из-за миелофиброза) и с другими проявлениями первичного и вторичного миелофиброза. Выпускается «Инребик» в виде капсул в дозировке 100 мг.

В США препарат одобрен в 2019 году, а до этого момента пациентам с миелофиброзом был доступен только Jakafi (руксолитиниб, Novartis). Согласно результатам клинических исследований с участием 289 пациентов, 35 из 96 человек ощутили значительный терапевтический эффект при приеме «Инребика», зафиксированный с помощью МРТ или КТ. У 36 пациентов произошло сокращение частоты симптомов не менее чем на 50%.

gxpnews