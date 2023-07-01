Минпромторг скорректирует требования к промышленным кластерам

В Минпромторге предложили обновить требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров. В частности, изменения позволят включать в их состав промышленные предприятия, специализирующиеся ‎на оказании производственных услуг, в том числе высокотехнологичных.

Минпромторг намерен скорректировать требования к промышленным кластерам и специализированным организациям промышленных кластеров для применения к ним мер стимулирования деятельности в сфере промышленности. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Документ вносит изменения ‎в Постановление Правительства РФ № 779 от 31.07.2015.

Документ предусматривает корректировку понятийного аппарата требований, в том числе введение новых определений, таких как «договор о выполнении работ и (или) услуг производственного характера» и «работы и (или) услуги производственного характера». Это позволит включать в состав участников промышленных кластеров промышленные предприятия, специализирующиеся ‎на оказании производственных услуг, в том числе высокотехнологичных, говорится в пояснительной записке к документу.

Проектом постановления для учета актуальных задач, связанных с обеспечением технологического суверенитета, предлагается дополнить понятие «импортозамещающая промышленная продукция промышленного кластера» за счет включения в его определение перечня приоритетной продукции, методика определения которого утверждена Приказом Минпромторга России № 833 от 14.04.2023, а также перечня критериев проектов технологического суверенитета (таксономия проектов технологического суверенитета), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 603 от 15.04.2023.

Для снижения административной нагрузки предлагается для участников промышленного кластера, осуществляющих затраты ‎на реализацию проекта по производству импортозамещающей промышленной продукции промышленного кластера, исключить обязанность по ведению ими раздельного учета доходов и расходов, в том числе раздельного учета зарплаты работников.

Кроме этого, проектом постановления предусматривается корректировка перечня документов и требований к документам, представляемым специализированной организацией промышленного кластера для подтверждения соответствия требованиям, направленная на упрощение процедур сбора ‎и представления документов.

В конце июня стало известно, что госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» дополнят положениями по обеспечению технологического суверенитета. С такой инициативой выступил Минпромторг, документ вступит в силу со дня опубликования.

Также Минэкономразвития разработало программу поддержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Она предусматривает предоставление ВЭБ.РФ поручительств для обеспечения обязательств заемщиков по кредитам, выдаваемым кредитными организациями для финансирования таких проектов.

Фото: katemangostar/ru.freepik.com

Артем Косенок

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