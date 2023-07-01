В Великобритании проведут КИ препарата-психоделика на основе псилоцина

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA) одобрило проведение в этом году первого в своем роде испытания психоделического препарата в качестве лечения большого депрессивного расстройства. В клиническом испытании будут сочетаться дозы нового препарата на основе псилоцина (психоактивное вещество-алкалоид из семейства триптаминов, который наряду с псилоцибином содержится в большинстве галлюциногенных грибов) и специализированная терапия.

Препарат под кодовым названием MSP-1014, как ожидается, будет иметь схожую с псилоцибином эффективность в борьбе с симптомами депрессии. «Мы готовимся к первому клиническому испытанию на человеке нашего нового препарата псилоцина [который, основываясь на доклинических данных,] потенциально может быть лучшим переносимым психоделическим терапевтическим средством по сравнению с псилоцибином», – заявил Джозеф Араужо, главный научный сотрудник компании Mindset Pharma, разработавшей препарат.

Несколько других испытаний, запланированных на следующий год, «проверят потенциал психоделических препаратов для лечения сложных психических расстройств и заболеваний центральной нервной системы, включая алкоголизм и посттравматическое стрессовое расстройство».

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) подготовило и опубликовало проект руководства для фармкомпаний по разработке психоделических препаратов и проведению их клинических испытаний. Среди рекомендаций – механизм проведения испытаний, предложения по сбору данных о безопасности препаратов и соблюдению требований к составлению и подаче заявки на их одобрение.

gxpnews