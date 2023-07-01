«Р-Фарм» зарегистрировал в Беларуси противотуберкулезный препарат «Дельтиба»

ГК «Р-Фарм» зарегистрировала на территории Республики Беларусь препарат «Дельтиба» (деламанид) для лечения туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью. Его можно применять взрослым и детям с резистентным туберкулезом в комбинированных режимах терапии.

В России лекарство, разработанное японской Otsuka Pharmaceutical (сейчас его производит «Р-Фарм»), получило регистрацию в 2020 году. Тогда «Дельтиба» стал первым препаратом, прошедшим новую процедуру получения регудостоверения, которая была установлена правилами ЕАЭС.

Препарат включен ВОЗ в список необходимых лекарственных средств, а также Минздравом РФ – в перечень ЖНВЛП. «„Дельтиба” успешно применяется во многих странах мира для лечения резистентного туберкулеза. И мы рады поделиться этим эффективным инструментом, вошедшим в практику фтизиатров на территории России, с нашими коллегами по союзному государству», – заявил генеральный директор «Р-Фарм» Василий Игнатьев.

gxpnews