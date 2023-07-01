НПО «Сканер» вложило 70 млн рублей в локализацию УЗИ «РуСкан» в Москве

Сборочный цех на более чем 600 кв. м размещен на площадке «Печатники», на предприятии будут заняты 40 сотрудников. На заводе планирует выпускать линейку из пяти моделей сканеров, в том числе портативный аппарат УЗИ для исследований в условиях операционных, отделений реанимации и интенсивной терапии, в машинах скорой помощи, мобильных госпиталях, сельских амбулаториях и в труднодоступных районах.

Предполагается, что после запуска производства в ОЭЗ «Технополис Москва» объем поставок отечественных аппаратов в лечебные учреждения возрастет. Мощности нового производства позволяют удовлетворить основные потребности в ультразвуковом диагностическом оборудовании в России: НПО «Сканер» сможет выпускать на заводе до двух тысяч сканеров в год.

НПО «Сканер» за 2021-2022 года поставило более 1,5 тысячи приборов в медучреждения 79 регионов страны на общую сумму 9 млрд рублей. Обеспечить экспансию на рынок смогли введенные Правительством РФ преференции на рынке госзаказа: в июне 2019 года УЗИ-сканеры вошли в протекционистский перечень «третий лишний», в декабре 2020 года – в минимальные квоты госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ на уровне 60% в 2021 году. В августе 2021 года ультразвуковые аппараты получили преференции по правилу «второй лишний». Приборы «НПО «Сканер» смогли попасть в реестр российской радиоэлектронной продукции, уровень локализации техники, по данным компании, составляет 60%. По состоянию на 2023 год, НПО «Сканер» занимает 36,6% рынка ультразвуковой техники.

НПО «Сканер» появилось в 2006 году как совместное предприятие Samsung Medison и ООО «Сканер.ру». Соглашение о локализации производства ультразвуковых сканеров Samsung Medison было подписано в 2017 году. Проект реализовывался НПО «Сканер» при участии холдинга «Швабе» (входит в ГК «Ростех»), а само оборудование выпускалось на мощностях завода «Калугаприбор» концерна «Автоматика».

В апреле 2018 года была локализована пилотная линейка оборудования из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и «РуСкан 60 new», в декабре 2020 года – УЗИ экспертного класса «РуСкан-65» и «РуСкан-65М». За два года «Ростех» успел поставить УЗИ-сканеры в клиники Москвы, Тулы, Владивостока, Великого Новгорода, Татарстана, Нижегородской, Тюменской, Московской областей и других регионов. Компания намеревалась занять до 20% российского рынка аппаратов УЗИ.

В 2022 году после того, как активы завода «Калугаприбор» концерна «Автоматика» попали под санкции, НПО «Сканер» анонсировал локализацию производства на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва». Первоначально предполагалось, что объем инвестиций в проект составит 50 млн рублей, а старт производство состоится во втором квартале 2023 года.

Совладельцами компании АО «НПО «Сканер», по данным СПАРК-Интерфакс, значатся «граждане России». В 2021 году предприятие выручило 1,237 млрд рублей, чистая прибыль составила 199,3 млн рублей, более поздние финансовые показатели не раскрываются.