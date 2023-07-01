Аресбанк банкротит соучредителя «Профитмеда» Дмитрия Свирина

Заявление Аресбанка о банкротстве Свирина принято к производству и будет рассмотрено 16 августа.

Имущество Свирина как соучредителя «Профитмеда» с января находится под арестом по решению Преображенского районного суда, на какую сумму – не известно. Это обеспечительная мера, которую суд наложил по иску Сбербанка, требующего долг с «Профитмеда» и Свирина.

Под арестом оказались лекарственные средства, автопогрузчик, оборудование «Профитмеда, квартиры и земельные участки Свирина, также предпринимателю запрещено распоряжаться имеющимися долями в различных компаниях.

В числе недвижимого имущества соучредителя «Профитмеда», арестованного судом – две квартиры в Москве и Подмосковье, два машиноместа, земли в Раменском районе Московской области общей площадью более 10 тысяч кв. м и три дома. Арестованы также доли Свирина в ООО «Верхауз СПб» (управляет петербургским складом, там у предпринимателя – 23%), ООО «Нашотель» (управляет одноименным отелем в Санкт-Петербурге, у Свирина 22,37%) , ООО «Отельуправление» (23%), ЗАО «Верхаус Норд» (50%), АО ФК «Профит Хауз» (доля не указана), ЗАО «Фин Бэст» (владеет ООО «Профитпаб», управляющим баром Stairs на Петровке в Москве).

Аресбанк в мае подал в Преображенский суд заявление о частичной отмене обеспечительной меры, жалоба оставлена без движения до 30 июня. ЗАО «Профитмед» должен Аресбанку 563,3 млн рублей – эту сумму банк требует освободить из-под ареста и в арбитражном суде Москвы. Еще один должник Аресбанка – «Профитмед Санкт-Петербург». Общая сумма долга двух структур дистрибьютора перед Аресбанком, как следует из отдельного иска кредитного учреждения, – 574,9 млн рублей.

Сам «Профитмед» проходит процедуру банкротства, в мае в компании введено наблюдение. В апреле началось банкротство и «Профитмед Санкт-Петербург».

ЗАО «ПрофитМед» зарегистрировано в Москве в 1994 году. В 2002 году учредителями компании выступали Дмитрий и Ольга Свирины, ФК «Профит Хауз», председатель совета директоров «ПрофитМед» Евгений Стригас и их миноритарные партнеры. ФК «Профит Хауз» учреждена Алексеем и Ольгой Свириными, а также основным владельцем «Фармстандарта» Виктором Харитониным. Текущие владельцы головной компании дистрибьютора не раскрываются. Харитонин также – один из основных владельцев «Аресбанка».