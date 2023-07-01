Минздрав обещает опубликовать общие фармакопейные статьи до 1 сентября

Вступление в силу приказа № 249н может привести к срыву контрактов производственных аптек с медицинскими организациями. Такие данные прозвучали на третьем заседании рабочей группы по возрождению производственных аптек. Представители Минздрава заверили участников, что все вопросы снимут фармакопейные статьи, которые будут приняты до 1 сентября.

Чем недовольны члены рабочей группы

В приказе № 249н от 22.05.2023 «Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность» содержатся нормы, которые ставят под угрозу работу сохранившихся в стране производственных аптек. Об этом сообщил депутат Госдумы, автор законопроекта о возрождении производственных аптек Айрат Фаррахов, передает корреспондент «ФВ».

В документе содержатся ограничения по номенклатуре, технологическому процессу и использованию оборудования, которые не применяются даже к производителям, добавил председатель правления Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров Захар Голант.

Больше всего отрасль волнуют резко сократившиеся сроки годности ряда изготавливаемых препаратов.

Эти вопросы должны снять общие фармакопейные статьи (ОФС), подготовкой которых занимается Минздрав, ответил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. Они будут утверждены до 1 сентября. «Аптечные организации вправе устанавливать другие сроки годности, если они предусмотрены общими фармакопейными статьями, — добавила исполняющий обязанности генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Валентина Косенко. — Другой вариант: аптека может самостоятельно вести таблицу стабильности, в которой будут содержаться данные о неизменном качестве определенного препарата».

Чем недовольны аптеки

Представителей производственных аптек этот ответ не устроил. «Аптеки — это не лаборатория, они не могут себе позволить содержать большое число аналитиков, которое необходимо для этой работы», — сказала директор Центральной аптеки Сургута Зинаида Кулешова.

Аптеки с 1 сентября рискуют попасть в число недобросовестных поставщиков для медорганизаций, поскольку не смогут выдерживать обозначенные сроки годности препаратов, отметила она.

Кроме того, закон 61 не устанавливает неприкосновенность фармакопейных статей, добавила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. Она сообщила, что отрасль уже видела прецедент, когда аптеку, работающую в соответствии с фармакопейными статьями, оштрафовали.

«Мы можем потерять аптеки, расположенные в труднодоступных регионах, таких как Сургут, Сахалин. Сейчас главный вопрос — когда мы сможем ввести надлежащие аптечные практики, которые могли бы помочь аптекам», — сказала Преснякова.

Как будут разрабатываться фармакопейные статьи

Главная задача до 1 сентября — необходимый список фармакопейных статей, заявил Захар Голант. На разработку и согласование надлежащих практик потребуется больше времени, отметил он.

«Дорожная карта» сформировала для нас большой список работ, на несколько лет вперед. Минздрав согласовал часть мероприятий и в рабочем порядке утвердил их сроки, — рассказал Голант. — Это, в частности, доработка федерального законодательства — законов 61, 323, 326, а также внесение изменений в Гражданский кодекс (по использованию субстанций) и часть положений Налогового кодекса». По его мнению, на уровне закона № 61 необходимо зафиксировать, что надлежащая практика изготовления лекарственных препаратов должна быть установлена в виде обязательного требования.

Айрат Фаррахов сообщил, что 19 июня 2023 года Институтом фармакопеи и стандартизации в сфере обращения лекарственных средств Минздрава России размещено 10 проектов ОФС. «В двух (из трех) экспертных секциях, которые разрабатывают статьи, нет ни одной компетентной организации по вопросам изготовления лекарственных препаратов. Минздравом рекомендован список лиц, которые необходимо включить в работу», — отметил автор законопроекта.

По его мнению, необходимо создать одну профессиональную секцию, которая будет ответственна за выработку фармакопейных статей. Фаррахов добавил, что 27 июня состоялось совещание временной рабочей группы, на котором были озвучены все проблемы производственных аптек.

Валентина Косенко пообещала, что в группу в течение двух дней будут включены эксперты с фармобразованием и опытом работы в сфере аптечного изготовления. «Замечания к содержанию ОФС носят разный характер: некоторые мы можем устранить моментально, другие требуют обсуждения, третьи мы не можем принять по объективным причинам», — сказала она. До 5 июля Косенко намерена обсудить все замечания экспертов.

Фото: Иван Коротин

Ольга Коберник

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