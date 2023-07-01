Иностранным участникам госзакупок разрешат перейти на бумажный документооборот

Правительство подготовило законопроект, разрешающий иностранным участникам госзакупок, которые не имеют российской усиленной квалифицированной электронной подписи, использовать бумажный документооборот. Эти правила будут действовать до того момента, как Россия признает электронные подписи других государств.

Правительство предложило разрешить иностранным участникам госзакупок, которые не имеют усиленной российской квалифицированной электронной подписи, перейти на бумажный документооборот. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе Госдумы. Документ вносит изменения в ст.105 и 112 Федерального закона № 44. В пояснительной записке к проекту отмечается, что он разработан для возможности исполнения контрактов, которые заключаются иностранными лицами, и подачи ими жалоб для защиты своих прав и законных интересов.

Согласно закону, для формирования и подписания документов в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) используются усиленные квалифицированные электронные подписи. Для иностранных участников закупок предусмотрено право использовать для подписания информации и документов электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права зарубежного государства, международными стандартами и которые при этом признаны в России. Такое признание осуществляется в случаях, предусмотренных международными договорами России, но сейчас в отношении усиленных квалифицированных электронных подписей не обеспечивается. В частности, подобное признание в странах — членах ЕАЭС запланировано к концу 2025 года.

В связи с этим законопроект предусматривает установление переходного периода: до признания электронных подписей обмен документами между сторонами контракта будет происходить без использования ЕИС. Аналогичные положения предусматриваются в отношении порядка подачи и рассмотрения жалоб на действия или бездействие субъекта контроля.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik