В Карачаево-Черкесии за хищения средств на покупку лекарств задержали замглавы правительства

В Карачаево-Черкесской Республике пресекли деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства региона. Они похищали средства бюджета в особо крупных размерах, выделенных по программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарств и медицинского оборудования.

ФСБ совместно с МВД обнаружили организованное преступное сообщество в Карачаево-Черкесской Республике во главе с заместителем председателя правительства региона. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ее слова «МВД Медиа». Имя зампреда правительства республики не называется. По данным «РИА Новости», речь идет об Ирине Гербековой.

«Сообщество специализировалось на хищении средств федерального бюджета в особо крупных размерах, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам», — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело за создание преступного сообщества (ч.3 ст.210 УК РФ). По данным следствия, в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители Республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Бизнесмены в том числе вели незаконную деятельность в других субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Предварительно ущерб от действий подозреваемых превысил 100 млн руб. Правоохранители задержали семь человек. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты крупные суммы денег.

Фото: Racool_studio/ru.freepik.com

Артем Косенок

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