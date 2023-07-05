Центр лекобеспечения объявил два аукциона на поставку «Мавирета» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил два аукциона на поставку для подопечных «Круга добра» препарата «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир) для лечения хронического гепатита С у подопечных фонда «Круг добра». Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лек. форма и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг
|50 316,00 табл. (шт.)
|2248,99
|113 160 180,84
|07.07.2023
|2
|Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг
|141 540,00 гран. (шт.)
|1428,35
|202 168 659,00
|07.07.2023
В марте 2023 года экспертный совет фонда «Круг добра» включил хронический гепатит С в список нозологий для оказания помощи детям, а в апреле глекапревир + пибрентасвир внесен в перечень лекарств, закупаемых фондом. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.