Центр лекобеспечения объявил два аукциона на поставку «Мавирета» для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил два аукциона на поставку для подопечных «Круга добра» препарата «Мавирет» (МНН глекапревир + пибрентасвир) для лечения хронического гепатита С у подопечных фонда «Круг добра». Соответствующие объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

№ МНН, лек. форма и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание подачи заявок 1 Глекапревир + пибрентасвир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг + 40 мг 50 316,00 табл. (шт.) 2248,99 113 160 180,84 07.07.2023 2 Глекапревир + пибрентасвир, гранулы, покрытые оболочкой, 50 мг + 20 мг 141 540,00 гран. (шт.) 1428,35 202 168 659,00 07.07.2023

В марте 2023 года экспертный совет фонда «Круг добра» включил хронический гепатит С в список нозологий для оказания помощи детям, а в апреле глекапревир + пибрентасвир внесен в перечень лекарств, закупаемых фондом. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

gxpnews