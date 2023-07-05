Минздрав выдал разрешение «Генериуму» на проведение КИ «Илариса»

Российская компания «Генериум» получила разрешение Минздрава на проведение клинического исследования GNR-086 (канакинумаб), который является аналогом «Илариса», оригинального препарата компании Novartis. Согласно опубликованным данным из ГРЛС, планируется сравнение клинической эффективности препаратов GNR-086 и «Иларис» у пациентов с болезнью Стилла взрослых (БСВ) при многократном введении. Предположительно, КИ завершится в 2026 году.

Препарат будут вводить пациентам в параллельных группах в виде подкожных инъекций. Испытания планируется проводить на базе 13 медицинских центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Новосибирске, Смоленске, Оренбурге, Кемерово, Волгограде, Владимире и Челябинске.

Канакинумаб представляет собой лекарство для лечения системного ювенильного идиопатического артрита и активной болезни Стилла, включая болезнь Стилла у взрослых. Это человеческое моноклональное антитело, нацеленное на бета-интерлейкин-1. Оно не обладает реактивностью с другими членами семейства интерлейкина-1, включая интерлейкин-1 альфа.

Препарат регулярно закупается для подопечных фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе с редкими заболеваниями, «Круг добра». Так, в июне стало известно, что Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на закупку иммунодепрессанта «Иларис» (МНН канакинумаб) для фонда.

gxpnews