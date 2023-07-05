Аптечные сети: экспансия в крупные города и будущее передвижных аптек

В России работает 72,5 тысячи аптек, и эта цифра продолжает увеличиваться за счет развития федеральных сетей в крупных городах. Они лидеры и по обороту, и по количеству точек и занимают 34% рынка. На единичные аптеки приходится 13%, на малые и локальные сети – 18%. За прошлый год число аптек в России выросло на 6%. По данным DSM Group, лидером по темпам экспансии стала краснодарская сеть «Апрель». Аналитики уверяют, что рост рынка продолжится, и по итогам года он вырастет от 4 до 8% в зависимости от внешних факторов.

Представители региональной фармы подчеркивают, что хаотичное открытие аптек провоцируют федеральные сети. Также они упрекают крупные в недобросовестной конкуренции по отношению к малому и среднему бизнесу. Новые точки открываются слишком близко к существующим объектам, используя налаженный десятилетиями клиентопоток.

На сегодняшний день у каждого третьего жителя России порядка четырех-пяти аптек рядом с домом. При этом новости об отсутствии аптек в отдаленных и труднодоступных районах постоянно появляются в информационном поле. Точных данных, в каких регионах и в каком количестве не хватает аптек, нет. Известно, что 13% россиян не имеют аптек в пешей доступности от дома, чаще всего это жители сельской местности. Населенные пункты, в которых нет аптеки и жители которых лишены возможности приобрести лекарство, есть в каждом субъекте Российской Федерации, включая Московскую область. Обеспечить население этих территорий лекарствами – проблема, которую пытаются решить много лет.

Открывать аптеку в сельской глубинке нерентабельно: низкая численность населения, невысокий уровень его платежеспособности и большие издержки на логистику доставки медикаментов. Например, в Хабаровском крае в некоторые населенные пункты лекарства доставляются вертолетами. Дистанционная торговля лекарствами невозможна в силу отсутствия интернета или больших проблем с ним. Это также является причиной, не позволяющей организовать учет лекарств в системе маркировки и работу с электронными рецептами. В качестве альтернативы аптекам на колесах Хабаровский край предлагает разрешить осуществлять розничную фармацевтическую деятельность на базе передвижных медицинских комплексов. На территории региона в таком формате работают автопоезд и теплоход здоровья, которые посещают населенные пункты с численностью населения даже менее 100 человек.

«Малый и средний бизнес, который может открывать аптечные точки в труднодоступных и сельских регионах, не имеет ни льгот, ни привилегий, – говорит Виктория Преснякова, директор СРО „Ассоциация независимых аптек”, глава Альянса фармацевтических ассоциаций. – Все льготы, которые предусмотрены в целом для малого и среднего бизнеса, не распространяются на аптечные учреждения. И это большая беда, поскольку большие федеральные аптечные сети не хотят и не пойдут в труднодоступные регионы».

gxpnews