Первый в Северной Осетии фармзавод откроется в 2025 году

В 2025 году в Северной Осетии планируется открыть первый в регионе фармацевтический завод. На предприятии, которым будет управлять ООО «ПМК-Фарма», наладят производство препаратов из списка дефектурных для лечения онкологических заболеваний.

Хотя о планах возвести в республике завод стало известно в 2022 году, сейчас строительство все еще на начальном этапе. «Определено место строительства будущего завода и ведется регистрация препаратов, входящих в перечень жизненно важных лекарственных средств, являющихся в России дефицитными. Производство планируется запустить в начале 2025 года», – рассказал гендиректор ООО «ПМК-Фарма» Олег Битиев.

Он добавил, что еще до введения антироссийских санкций западными странами компания закупила оборудование «от ведущих мировых производителей». Завод строится на средства инвестора, объем не раскрывается.

Мощность линии составит до 5 млн упаковок препаратов ежегодно, сырье будет закупаться в Индии. Проект завода предполагает сотрудничество в рамках ЕАЭС с Арменией, где уже действует подобное предприятие. Кроме того, на его базе совместно с фармацевтическим факультетом СОГУ им. К. Л. Хетагурова планируется организовать научно-исследовательскую деятельность.

gxpnews