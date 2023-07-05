Биоаналоги Humira от Organon & Samsung Bioepis и Sandoz выходят на рынок со скидкой

Партнеры-фармпроизводители Organon & Samsung Bioepis (США) заявили о выпуске биоаналога препарата от ревматоидного артрита Humira компании AbbVie. Месячный запас лекарства под названием Hadlima обойдется в $1038. Это на 85% ниже месячной цены на оригинальную Humira в $6922.

Hadlima одобрен FDA в 2019 году, но по условиям судебного урегулирования с AbbVie в то время компании не могли предлагать его в США.

Параллельно цену на свой биоаналог препарата Humira – Hyrimoz – назвала швейцарская Sandoz. Упаковка будет стоить от 5 до 81% ниже оригинального препарата – в зависимости от статуса покупателя.

В январе 2023 года американская Amgen выпустила первый биоаналог Humira в США со скидкой от 5 до 55% к брендовому препарату (Amjevita). В свою очередь, компания Coherus BioSciences из Калифорнии заявила о планах выпустить свой биоаналог оригинального препарата со скидкой 85%.

Humira является одним из самых продаваемых препаратов в мире: его продажи в 2021 году составили более $20 млрд. Он используется для лечения таких заболеваний, как ревматоидный артрит, болезнь Крона, язвенный колит и псориаз. Срок действия основного патента на Humira истек в 2016 году, однако срок действия последнего из 132 других патентов, связанных с этим препаратом, истекает в 2034 году. С патентными нарушениями связаны несколько судебных тяжб.

gxpnews